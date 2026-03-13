Troubles am Großmarkt Wien: Mitarbeiter mit Pistole bedroht

Hoch her gingen die Emotionen Donnerstagabend am Großmarkt, dem ehemaligen Großgrünmarkt in Inzersdorf in Wien: Ein Syrer (26)schlug Alarm, weil ihn seine (Ex-)Chefin mit der Pistole bedroht haben soll. Jetzt wird gegen beide ermittelt.

Wien. Wie die Polizei bestätigt, nahmen die Troubles am wichtigsten Großhandelsstandort für Lebensmittel und Blumen, am, Donnerstag um 21.30 Uhr ihren Lauf: Da wählte der 26-Jährige den Notruf und gab an, mit seiner ehemaligen Vorgesetzten wegen eines nicht ausbezahlten Gehaltes in Streit geraten zu sein. Dabei soll ihn die Frau mit einer Pistole bedroht haben.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Liesing sowie Kräfte der WEGA begaben sich umgehend zu der bekannten zentralen Drehscheibe für Gastronomie, Einzelhandel und Marktfahrer. Noch während der Einsatzbesprechung nahmen die Beamten die Frau im Außenbereich wahr, wo sie Lagerarbeiten durchführte.

Schon am dritten Tag zu spät gekommen

Die Wienerin wurde daraufhin angehalten. Die Beschuldigte gab den geschilderten Sachverhalt unumwunden zu, sprach jedoch von Notwehr. Ihren Aussagen nach soll der 26-Jährige ihr zuvor Gewalt angedroht haben und das Geschäft kurz und klein zu schlagen. Der Syrer hatte nur kurze Zeit für sie gearbeitet. Weil er bereits am dritten Tag zu spät kam, wurde das Dienstverhältnis beendet. Am gestrigen Donnerstag kam er dann ins Geschäft und verlangte das Gehalt für die zwei Arbeitstage. Die 49-Jährige sagte ihm, dass sie das erst mit ihrem Steuerberater berechnen müsste.

Die 49-jährige österreichische Staatsbürgerin wurde vorläufig festgenommen. Nach der Vernehmung wurde sie auf freiem Fuß angezeigt. Gegen sie wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, stellten die Beamten sicher. Auch gegen den Anzeiger wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung ermittelt.