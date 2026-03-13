Messer-Alarm auf Bahnsteig 10

Für beängstigende Szenen bei den ersten morgendlichen Passanten und Passagieren sorgte Freitagfrüh am Hauptbahnhof ein Messer-Mann, der nur durch einen Schreckschuss und dem Einsatz eines Tasers zu stoppen war.

Wien. Es war um fünf Uhr in der Früh, als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes für die ÖBB den Polizeinotruf verständigten, weil im Wartebereich des Hauptbahnhofes beim Bahnsteig 10 ein Mann mit einem Messer herumfuchtelte.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten trafen den Mann noch im Bahnhofsgebäude an und forderten ihn mit gezogenen Dienstpistolen auf, das Messer wegzulegen. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach, sondern flüchtete über einen Notausgang auf den Wiedner Gürtel. Dort versuchte er bei mehreren Autos die Türen zu öffnen. Ein Beamter gab daraufhin einen Schreckschuss ins Erdreich ab. Einsatzkräften der WEGA gelang es schließlich, den Mann mittels E.-Schocker vulgo der Elektroimpulswaffe Taser zu überwältigen. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen slowakischen Staatsangehörigen. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der Mann nach dem Unterbringungsgesetz in ein Spital gebracht.