Der Osterhase auf Wasserski

Die Gartenstadt liegt an der Donau – und dort kommt der Osterhase traditionell auf Wasserskiern angebrettert.

Am Karsamstag, 4. April, landet der Osterhase um 11 Uhr an der Donaulände und läutet damit einen bunten Ostertag mit Kreativstationen am Nibelungenplatz ein. Bereits eine Woche davor startet die Einstimmung: Am Samstag, 28. März, sorgen kreative Mitmachaktionen für Kinder – vom Ostereier gestalten bis zum Pferde streicheln und bemalen – für fröhliche Frühlingsstimmung in der Innenstadt.

Frühling, Sonnenschein und Osterzeit – in diesen Wochen blüht die Gartenstadt Tulln wieder so richtig auf! Nicht nur in den vielen naturnahen Grünräumen beginnt alles zu gedeihen, auch in der Innenstadt lässt sich das Frühlingserwachen beobachten, spüren und miterleben. „Die sonnigen Schanigärten und die volle Palette an Geschäften laden zu erlebnisreichen Stunden – und die Stadt liefert das Rahmenprogramm dazu“, sagt Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk.

Osterspaß schon zu Ferienbeginn

Los geht es bereits eine Woche vor Ostern. Am Samstag, 28. März, wird ab 10 Uhr ein abwechslungsreiches Programm in der Innenstadt geboten: „Osterspaß & Pferdeglück – Anmalen, Streicheln, Mähne flechten“ (beim Hermesbrunnen in der Rudolfstraße, bis 12 Uhr), Kreativstation „Oster-Eier bemalen“ (Rathausplatz bis 15 Uhr) und um 11 Uhr wird am Rathausplatz „Bakabu und das Osterlied-Ei“ vorgetragen.

Osterhase reist auf Wasserskiern und per Tulli Express an

Am Karsamstag, 4. April, kommt der Osterhase wieder auf Wasserskiern über die Donau gebraust: Um 11 Uhr landet Meister Lampe bei der Donaubühne, danach geht es mit dem Tulli Express gemeinsam mit den Kindern zum Hauptplatz. Natürlich hat der Osterhase auch bunte Ostereier und süße Kleinigkeiten dabei, die er an die Kinder verteilt – bzw. die er schon zuvor am Hauptplatz versteckt hat. Ermöglicht wird dieses mittlerweile traditionelle Oster-Highlight für die Kinder in Kooperation mit dem Wasserskiclub Tulln.

Mitmachstationen für kreative Kinder am Nibelungenplatz

Neben einem Treffen mit dem Osterhasen können Kinder am Karsamstag auch selbst noch kreativ werden: Am Nibelungenplatz warten am 4. April von 11 bis 15 Uhr gleich zwei verschiedene Mitmachstationen. Das Stadtmuseum Tulln lädt Kinder zum Basteln, Spielen und Ausprobieren ein und auch das Schielemuseum ist mit seinem kreativen Atelier-Team vor Ort. Hier werden gemeinsam fröhliche Osterhasen, bunte Ostereier und frühlingshafte Grußkarten gebastelt.

Offene Türen in der neu gestalteten Tourismusinfo

Last but not least hat am Karsamstag, 4. April, die neu gestaltete Tullner Tourismusinfo am Minoritenplatz von 10 bis 14 Uhr ihren Tag der offenen Tür. Für Kinder gibt es kreative Bastelstationen, während sich die Erwachsenen bei kleinen Erfrischungen und feinen Goodies über Ausflugstipps, Veranstaltungen und Freizeitmöglichkeiten in Tulln und der Region beraten lassen können.