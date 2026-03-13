Wien zündet Solar-Turbo: 7 Millionen Euro für neue Projekte

Die Stadt pumpt 7 Millionen Euro in die Energiewende und startet im Mai 2026 eine gewaltige Förder-Offensive.

Wien macht ernst beim Klimaschutz und pumpt massives Geld in die nächste Ausbaustufe der Sonnenenergie. Ab dem 1. Mai startet ein frisches Förderpaket mit einem Volumen von insgesamt 7 Millionen Euro. Damit reagiert man im Rathaus auf den ungebrochenen Solar-Boom der letzten Jahre und setzt gleichzeitig völlig neue Schwerpunkte. Während der Bund herkömmliche Dachanlagen und Speicher bereits finanziert, konzentriert sich Wien künftig auf innovative Lösungen im dicht verbauten Stadtgebiet. Mehr als 18.000 Photovoltaik-Anlagen speisen derzeit schon Strom ins Wiener Netz ein und sorgen für eine immer grünere Energiebilanz.

Strom von der Hauswand

Ein zentrales Element der neuen Offensive ist die Nutzung von Fassaden. Diese vertikalen Flächen bieten in einer Metropole wie Wien ein gewaltiges Potenzial, das bisher kaum ausgeschöpft wurde. Der große Vorteil liegt in der Tageszeit, denn senkrechte Module liefern vor allem am Vormittag und am Nachmittag wertvolle Energie. Das entlastet die Stromnetze genau dann, wenn der Verbrauch in den Haushalten steigt und die klassischen Dachanlagen noch nicht auf Hochtouren laufen. Gefördert werden dabei sowohl Module, die vor die bestehende Mauer gehängt werden, als auch Systeme, die direkt in die Gebäudehülle integriert sind.

Kühle Schattenplätze mit Mehrwert

Neben den Wänden rücken auch die Dächer von öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Handelsbetrieben stärker in den Fokus. Hier sollen künftig spezielle Verschattungsanlagen entstehen. Diese Konstruktionen produzieren nicht nur saubere Energie, sondern schaffen gleichzeitig angenehme Aufenthaltsräume im Freien. "Solche Anlagen liefern nicht nur Sonnenstrom. Sie machen Dächer auch zu Orten, an denen sich Stadtbewohner gerne aufhalten. An Schulen können Kinder dank zusätzlicher Beschattung auch an heißen Tagen Zeit im Freien verbringen", hält Jürgen Czernohorszky (SPÖ) fest. Das sei ein wesentlicher Schritt, um die Stadt fit für die kommenden Hitzeperioden zu machen, betont der Klimastadtrat.

Bewährte Förderungen gehen in die Verlängerung

Trotz der neuen Schwerpunkte werden bewährte Schienen nicht links liegen gelassen. Vor allem der mehrgeschossige Wohnbau im Bestand bleibt ein Sorgenkind, das gezielte Unterstützung braucht. Da die Errichtung auf hohen Gebäuden oft mit komplizierten Absturzsicherungen und höheren Investitionskosten verbunden ist, greift die Stadt den Eigentümern hier weiterhin unter die Arme. Auch der beliebte Sonnengutschein für Beratungen wird verlängert. Neu ist dabei allerdings, dass Experten bei der ersten Prüfung eines Gebäudes sofort das Potenzial der Fassadenflächen mitbewerten. Jede neue Anlage macht Wien ein Stück unabhängiger und bringt die Stadt näher an ihre Klimaziele, erklärt Czernohorszky.

Förderboom 2024 und 2025

Der Ansturm auf die Fördergelder war in den vergangenen beiden Jahren so gewaltig, dass die Töpfe bereits im Frühsommer leergeräumt waren. Von mickrigen 628 Anträgen im Jahr 2023 schossen die Zahlen auf über 4.600 im Jahr 2025 hinauf. Mit dem neuen 7-Millionen-Euro-Budget will man nun sicherstellen, dass vor allem die komplexen und teureren Projekte realisiert werden können. Das Geld ist dabei nicht nur eine Investition in die Umwelt, sondern kurbelt auch die lokale Wirtschaft kräftig an. Jeder Euro an Förderungen löst laut Berechnungen der Stadt rund 5 Euro an heimischer Wertschöpfung aus, hält der Stadtrat fest. Mit dem neuen Programm gebe man dem Wiener Sonnenstrom-Boom weiteren Rückenwind.