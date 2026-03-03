"40 Jahre Landeshauptstadt" ab Mai in St. Pölten

In St. Pölten wird ab 19. Mai 2026 anlässlich des heurigen Jubiläums "40 Jahre Landeshauptstadt“ eine Ausstellung zum Thema zu sehen sein, die in Kooperation zwischen dem Museum Niederösterreich und dem Stadtmuseum erarbeitet wurde.

Die Inhalte werden in den beiden Häusern sowie an zehn öffentlichen Plätzen in St. Pölten gezeigt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) dazu: "Vor 40 Jahren wurde ein neues Kapitel in der niederösterreichischen Geschichte aufgeschlagen: St. Pölten wurde nach der Volksbefragung im März als eigenständige Landeshauptstadt am 10. Juli 1986 vom niederösterreichischen Landtag beschlossen."

Ein wichtiges Datum

Die Landeshauptfrau weiter: "Dies war eine politische, gesellschaftliche und kulturelle Standortentscheidung für die Stadt St. Pölten sowie die Initialzündung für die Entwicklung Niederösterreichs vom reinen Agrarland zum Agrarland Nummer Eins, Kultur-, Wirtschafts- und Wissenschaftsland, die wir in den letzten Jahrzehnten vorangetrieben und gemeistert haben. Der eigentliche Gewinn dieser Entscheidung liegt bei den Menschen im ganzen Land: in starken Regionen, in neuen Chancen und in einem gewachsenen Selbstbewusstsein abseits der Ballungsräume.“