Wien-Premiere für Weltklasse-Magie mit Anca & Lucca Lucian

Mitten am Wiener Riesenradplatz wird die Bühne erneut zum Treffpunkt internationaler Spitzenmagie. Gastgeber sind die Weltmeister der Mentalmagie Anca & Lucca Lucian, die zwei außergewöhnliche Künstler zu einem intensiven Varieté-Abend begrüßen.

Die Show versteht sich nicht als klassische Zaubervorstellung, sondern als energiegeladenes Zusammenspiel aus Weltklasse-Magie, Persönlichkeit und Atmosphäre. Unterschiedliche Stilrichtungen treffen aufeinander und verschmelzen zu einem Abend, der Staunen und Emotion neu definiert.

Kubanisches Temperament

Ernesto Planas © Magic World Vienna

Ernesto Planas gilt als charismatischer Weltstar der Magie. Mit explosiver Bühnenpräsenz, kubanischem Temperament und verblüffenden Effekten sorgt er für kraftvolle, visuelle und mitreißende Momente – Magie, die nicht nur sichtbar, sondern spürbar wird.

Präzision auf höchstem Niveau

Maxim Voronin © Magic World Vienna

Der preisgekrönte Manipulationskünstler Maxim Voronin fasziniert mit atemberaubender Genauigkeit und scheinbar schwerelosen Objekten. Elegant, schnell und technisch auf höchstem Niveau präsentiert er eine visuelle Performance, die ihresgleichen sucht.

Meister der Mentalmagie

Anca & Lucca © Magic World Vienna

Anca & Lucca Lucian entführen das Publikum in eine Welt, in der Gedanken lesbar scheinen und Intuition zur Kunstform wird. Hypnotisch, stilvoll und international gefeiert, bilden sie das verbindende Element dieses besonderen Abends.

Die Premiere findet am Mittwoch, den 4. März um 19 Uhr in der Magic World Vienna am Riesenradplatz im Wiener Prater statt.