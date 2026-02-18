Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.20 aktien down -0.19% Andritz AG 73.65 aktien up +1.52% BAWAG Group AG 136.70 aktien up +1.64% CA Immobilien Anlagen AG 25.940 aktien up +0.39% CPI Europe AG 16.290 aktien down -0.31% DO & CO Aktiengesellschaft 211.50 aktien up +0.71% EVN AG 28.800 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 106.30 aktien up +1.43% Lenzing AG 25.500 aktien down -0.58% OMV AG 55.25 aktien up +1.01% Oesterreichische Post AG 35.000 aktien up +0.72% PORR AG 39.150 aktien up +1.95% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.640 aktien up +2.01% SBO AG 35.000 aktien up +1.01% STRABAG SE 97.90 aktien up +2.19% UNIQA Insurance Group AG 16.660 aktien up +3.48% VERBUND AG Kat. A 59.85 aktien up +2.13% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.50 aktien up +0.46% Wienerberger AG 30.060 aktien up +1.21% voestalpine AG 46.220 aktien up +3.54%
  1. oe24.at
  2. Business

4,6 Mrd. Euro Umsatz

Wienerberger verdoppelte 2025 Gewinn trotz schwierigen Umfelds

18.02.26, 08:01 | Aktualisiert: 18.02.26, 13:26
Teilen

Umsatz stieg leicht auf 4,6 Mrd. Euro, operatives EBITDA gab minimal auf 754 Mio. Euro nach 

Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung abgeschlossen. Trotz der anhaltenden Schwäche im Wohnungsneubau verdoppelte sich das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis nach Steuern im Vergleich zum Vorjahr auf 166 Mio. Euro. Der Umsatz legte leicht um 1 Prozent auf 4,57 Mrd. Euro zu. Das operative Ergebnis blieb stabil, während Einmaleffekte das berichtete Ergebnis stützten.

Ausschlaggebend für den starken Anstieg beim Periodenüberschuss - 2024 war dieser noch auf 80 Mio. Euro eingebrochen - waren vor allem wegfallende Belastungen. Während das Vorjahr durch hohe Restrukturierungskosten geprägt war, sanken die Wertminderungen von Vermögenswerten 2025 massiv von 51 auf 13 Mio. Euro. Zudem verbesserte sich das Finanzergebnis deutlich, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Kurzbericht zum Konzernergebnis 2025 hervorgeht.

Gegenwind in der Baubranche

Operativ bekam der Konzern den Gegenwind in der Baubranche jedoch leicht zu spüren: Das um Strukturanpassungen und Immobilienverkäufe bereinigte operative EBITDA sank minimal um 1 Prozent auf 754 Mio. Euro. Die entsprechende Marge ging von 16,8 auf 16,5 Prozent zurück. In der unbereinigten Betrachtung (EBITDA) steht hingegen ein Plus von 2 Prozent auf 721 Mio. Euro zu Buche.

Das Marktumfeld präsentierte sich zweigeteilt. Während der Wohnungsneubau in Europa und Nordamerika unter hohen Zinsen litt, entwickelten sich die Bereiche Renovierung und Infrastruktur robust. Besonders das Dachgeschäft profitierte von der vollständigen Integration der Terreal-Übernahme. In Nordamerika verzeichnete Wienerberger Absatzrückgänge, konnte jedoch durch striktes Preismanagement gegensteuern. Der Umsatzanteil aus dem Renovierungsgeschäft stieg auf 38 Prozent, während der Neubauanteil auf 43 Prozent sank.

Dividende bleibt bei 0,95 Euro je Aktie

Die Verschuldung konnte der weltgrößte Ziegelproduzent abbauen. Die Nettoverschuldung sank per Ende 2025 auf 1,64 Mrd. Euro (2024: 1,75 Mrd. Euro), getrieben durch einen starken Free Cashflow von 474 Mio. Euro. Den Aktionären soll für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 0,95 Euro je Aktie vorgeschlagen werden, was dem Niveau des Vorjahres entspricht.

Wienerberger-CEO Heimo Scheuch betonte die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Trotz des schwachen Neubauumfelds seien Umsätze und Margen gehalten worden. Für die Zukunft gibt sich der Vorstand zuversichtlich: Man sei mit einer starken Bilanz gut aufgestellt, um von einer Markterholung zu profitieren, die durch sinkende Zinsen sowie öffentliche und private Investitionen erwartet wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen