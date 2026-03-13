In Oberösterreich haben drei von zehn Haushalten eine Öffi-Jahreskarte

In Zeiten steigender Spritpreise kann mit dem Umstieg auf Öffis viel Geld sparen.

OÖ. In Oberösterreich haben rund 195.000 Haushalte mindestens eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Gerade in Zeiten hoher Spritpreise kann man durch den Umstieg auf den Öffentlichen Verkehr mit einer Jahreskarte viel Geld sparen, betont die Mobilitätsorganisation VCÖ.

28,9 Prozent der Haushalte in Oberösterreich haben mindestens eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr. Damit liegt Oberösterreich im Bundesländer-Vergleich im Mittelfeld, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Außerhalb der Großstadt Wien, wo 75 Prozent der Haushalte eine Öffi-Jahreskarte haben, hat das Bundesland Salzburg mit 36,5 Prozent den höchsten Anteil an Jahreskarten-Haushalten.

Das Klimaticket Oberösterreich, mit dem ein ganzes Jahr lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Oberösterreich gefahren werden kann, kostet 703 Euro. Legt man das amtliche Kilometergeld zugrunde, kommt man zum Preis für das Klimaticket Oberösterreich mit dem Auto nur 1.406 Kilometer weit, was etwas mehr als einem Monat Autofahren entspricht, verdeutlicht der VCÖ.