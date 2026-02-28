Volksmusik-Star Marc Pircher nach Trennung: "Wollen keinen Rosenkrieg"

Auf der Bühne sorgt Marc Pircher für beste Stimmung. Privat liegt hinter dem Musiker jedoch eine schwierige Zeit: Seit Mai des vergangenen Jahres ist er von seiner Frau getrennt.

Seit Mai des letzten Jahres sind Marc Pircher und seine Frau Martina getrennt. Sie waren sieben Jahre ein Paar, davon drei verheiratet. Martina habe entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen – als Freunde. "Uns ist es wichtig, dass unser fünfjähriger Sohn Luis wegen der Trennung keinen Schaden davonträgt, dass es keinen Rosenkrieg gibt", erklärt Marc Pircher. "Als Eltern sind wir nach wie vor eng verbunden. Wir kümmern uns auch gemeinsam um die Erziehung von Luis. Wir ziehen an einem Strang und gehen respektvoll miteinander um", erklärt Pircher.

Noch lebt der Musiker im Kanton Zug im selben Haus wie seine Frau, allerdings in einer eigenen Wohnung. Mindestens einmal pro Woche fährt er zudem nach Ried im Zillertal, wo seine Eltern leben.

Bühne als Kraftquelle

Auf der Bühne lässt er sich von privaten Sorgen nichts anmerken. "Für mich ist es ein Geschenk, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Deshalb fällt es mir auch leicht, private Probleme in den Hintergrund zu drängen und zu schätzen, dass ich die Leute mit meiner Musik so begeistern kann", sagt er. Doch wenn er später allein im Hotelzimmer sei, hole ihn die Realität manchmal ein.

Sohn Luis sei es gewohnt, dass sein Vater oft unterwegs ist. "Luis ist ein braver, sehr abenteuerlustiger, quirliger Bub, alles andere als ein Stubenhocker; bei ihm muss immer etwas laufen", betont Pircher. Skifahren, Schwimmen oder Radfahren mache mit ihm besonders Spaß.

Glaube an die Liebe

Trotz zwei gescheiterter Ehen glaubt Marc Pircher weiterhin an die große Liebe. "Ja, sicher", betont er. Es seien jeweils Lebensabschnitte mit den Müttern seiner Kinder gewesen. "Ein Mensch, der nicht liebt, dem fehlt der grösste Sinn seines Lebens, die Basis zu allem. Die Liebe zwischen zwei Menschen ist das Schönste, was es gibt. Davon bin ich nach wie vor überzeugt", stellt Pircher klar.

Damit zeigt der Musiker, dass er trotz privater Herausforderungen optimistisch in die Zukunft blickt.