Zwei 15-Jährige bei Mofaunfall verletzt

Zwei 15-Jährige sind am Samstagabend bei einem Mofaunfall in ihrem Heimatbezirk Wiener Neustadt verletzt worden.

Die Lenkerin dürfte in Bromberg auf das Bankett geraten sein und auf dem Schotter die Kontrolle über das Zweirad verloren haben, teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit. Nach einem Sturz schlitterten die beiden Jugendlichen unter der Leitschiene durch und fielen über eine Böschung. Die schwer verletzte Fahrerin wurde ins Spital geflogen.

Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber "Christophorus 33". Die 15-jährige Lenkerin und eine Gleichaltrige, die auf dem Sozius mitgefahren war, wurden im Universitätsklinikum Wiener Neustadt behandelt.