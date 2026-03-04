Mauer: 19 Absolventen der Pflegefachassistenz

19 Absolventen der Pflegefachassistenz, sowie 13 Absolventen der Pflegeassistenz nahmen am 27. Februar 2026 im Rahmen einer Feier im Landesklinikum Mauer ihre Diplome und Abschlüsse stolzentgegen. Weiters wurden am Welcome Day insgesamt 54 neue Auszubildende herzlichst begrüßt.

Die Absolventinnen und Absolventen der Pflegefachassistenz sowie der Pflegeassistenz blickten auf einen erfolgreichen und berührenden Ausbildungsabschluss zurück. Die Feierlichkeiten zeigten eindrucksvoll den starken Zusammenhalt und die hohe gegenseitige Wertschätzung innerhalb des Jahrgangs. Nun starten die frisch Ausgebildeten mit viel Engagement und Zuversicht in die vielfältigen Herausforderungen und Chancen ihrer neuen beruflichen Zukunft.

© NÖ Landesgesundheitsagentur

Die Festrede und feierliche Übergabe der Diplome am 27. Februar 2026 fand durch Landesrat Anton Kasser (ÖVP), in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, sowie durch den Vorstand der Landesgesundheitsagentur, Mag. Dr. Bernhard Kadlec, statt. Die Ehrengäste sprachen den neuen Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten sowie den Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten ihre Glückwünsche zu diesem wichtigen Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn aus. „Die Absolventinnen und Absolventen von heute sind die Pflegekräfte von morgen – Menschen, die einen Beruf wählen, der erfüllt, prägt und unserer Gesellschaft unverzichtbare Stabilität gibt. Der Bildungscampus Mostviertel leistet einen wesentlichen Beitrag zur Ausbildung dieser Fachkräfte, die wir in Niederösterreich dringend brauchen. Ich gratuliere herzlich zum Abschluss und wünsche allen einen erfolgreichen Start in ihre berufliche Zukunft“, betont Landesrat Anton Kasser.

Auch Direktorin des Bildungscampus Mostviertel, Frau Manuela Mayer, sprach allen am Erfolg der Ausbildung Mitwirkenden ihren aufrichtigen Dank aus. Sie würdigte die herausragenden Leistungen der Absolventinnen und Absolventen und hob insbesondere deren hohe fachlich-soziale Kompetenz sowie die beeindruckende persönliche Weiterentwicklung während der gesamten Ausbildungszeit hervor.

Am 02.03. wurden zudem insgesamt 54 neue Auszubildende beim Welcome Day begrüßt. 22 Auszubildende starten die Ausbildung zur Pflegefachassistenz, 24 die Ausbildung zur Pflegeassistenz und 8 Quereinsteiger entschieden sich für den Weg der verkürzten Pflegefachassistenzausbildung.

Ein Kreis schließt sich, ein anderer öffnet sich

Der Bildungscampus Mostviertel bietet verschiedene Möglichkeiten in der Aus- und Weiterbildung wie z.B. die Ausbildung zur einjährigen Pflegeassistenz (PA) und der zweijährigen Pflegefachassistenz (PFA). Zudem werden Fortbildungen in der Gerontopsychiatrischen Pflege im Akut- und Langzeitbereich, Weiterbildungen in der Pflege bei psychiatrischen Erkrankungen und Deeskalation sowie Sonderausbildungen in der Intensiv- und Anästhesiepflege und Pflege bei Nierenersatztherapie angeboten.