2 Meter-Bankräuber in Wiener Wohnung festgenommen

Tatwaffe gefunden

2 Meter-Bankräuber in Wiener Wohnung festgenommen

04.03.26, 10:17
Der Österreicher (48) konnte in einer Wohnung im 3. Bezirk festgenommen werden. 

Der vorerst unbekannte, maskierte rund 2 Meter große Mann stürmte mit roter Kapuzenjacke und FFP2-Maske bereits am 21. Jänner gegen 11.50 Uhr die Raika in Haringsee, Bezirk Gänserndorf (oe24 berichtete). Dort bedrohte er die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld.

2 Meter Mall Überfall Haringsee
© LPD NÖ

Haringsee Banküberfall geklärt
© LPD NÖ

Haringsee Banküberfall geklärt
© LPD NÖ

Anschließend flüchtete er mit der Beute, die er in einem schwarzen Müllsack verstaut hatte, in unbekannte Richtung. Eine Alarmfahndung verlief negativ. Die beiden Angestellten wurden zwar nicht verletzt, erlitten allerdings einen Schock. 

In Wiener Wohnung festgenommen

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, haben einen 48-jährigen Österreicher ohne festen Wohnsitz als Beschuldigten ausgeforscht. Er konnte nach umfangreichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen in den frühen Abendstunden am Dienstagabend in einer Wohnung im 3. Wiener Bezirk von Ermittlern der Raubgruppe mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich festgenommen werden.Bei der anschließend durchgeführten Hausdurchsuchung an einer bekannten Aufenthaltsadresse des Beschuldigten im Bezirk Gänserndorf konnten die Polizeibediensteten die bei dem Raubüberfall getragene Täterbekleidung (rote Kapuzenjacke, dunkelblaue Jeans, Sneakers) und die Tatwaffe (schwarze C02-Pistole) sicherstellen. Bei der Einvernahme war der 48-Jähriger geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

