E-Scooter-Fahrer k.o.-geschlagen und ausgeraubt

Die ausgeforschten Schläger und Räuber (25 und 26) wurden auch gegenüber einem Helfer handgreiflich.

Vbg. Zwei Männer sollen am Donnerstag in Dornbirn einen Mann - den sie ausgeknockt hatten - ausgeraubt haben. Die beiden 25 und 26 Jahre alten Verdächtigen hatten den 26-jährigen E-Scooter-Fahrer angehalten und Zigaretten gefordert. Als dieser sich weigerte, schlug ihn der ältere der beiden Beschuldigten mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer stürzte, prallte mit dem Kopf ungebremst auf den Asphalt und verlor das Bewusstsein, so die Polizei.

Der Brutalo-Raub ereignete sich gegen 17.00 Uhr im Bereich des Sparkassenplatzes. Die Angreifer durchsuchten den am Boden liegenden Mann nach Wertgegenständen, nahmen ihm ein Mobiltelefon und eine Packung Zigaretten ab. Ein zufällig anwesender Bekannter des Opfers bemerkte den Vorfall und kam ihm zu Hilfe. In der Folge kam es laut Exekutive zu Handgreiflichkeiten mit den beiden Beschuldigten, die daraufhin flüchteten. Eine weitere Zeugin alarmierte die Polizei, die die Verdächtigen festnahm. Der verletzte E-Scooter-Fahrer wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert.