Explosion am Flughafen von Dubai

Der Flugverkehr in der Region um den Persischen Golf wird weiter durch den Krieg Israels und der USA gegen den Iran gestört.

Da der katarische Luftraum weiterhin gesperrt sei, seien die Flüge von Qatar Airways ausgesetzt, teilte die Fluggesellschaft auf X mit. Man hoffe, sie am Sonntag wiederaufnehmen zu können. Am Samstag in der Früh hatte das katarische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass eine auf das Staatsgebiet gerichtete Rakete abgefangen worden sei.

Der Flugraum über Bahrain sei ebenfalls gesperrt, gab der internationale Flughafen des Landes auf X bekannt. Auch im Irak kündigte die Behörde für zivile Luftfahrt an, dass die Schließung des Luftraums verlängert werde. Diese soll nun vorerst bis Dienstagmittag andauern. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Sicherheitslage und der aktuellen Entwicklungen in der Region.

Der internationale Flughafen von Dubai nahm am Samstag nach einer kurzen Unterbrechung wegen des Iran-Krieges den Betrieb teilweise wieder auf. Kurz zuvor hatte das Emirat erklärt, dass der Betrieb auf dem Airport vorübergehend eingestellt worden sei. Ähnlich verhielt es sich mit der Fluggesellschaft Emirates: Bald nach der Mitteilung, dass sämtliche Flüge von und nach Dubai ausgesetzt würden, kündigte die Airline die Wiederaufnahme des Betriebs an.

Zuletzt hatte Emirates eingeschränkt Verbindungen von Dubai und Abu Dhabi über sichere Luftkorridore angeboten. Am Flughafen von Dubai herrscht normalerweise so viel Betrieb wie an keinem anderen Airport der Welt. Wegen der Eskalation des Konflikts sitzen seit dem vergangenen Wochenende derzeit noch Zehntausende Menschen im Nahen Osten fest, die dort Urlaub machten oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten.

Augenzeuge hörte Explosion und sah Rauchwolke

Nach Abfangen eines offenbar iranischen Geschoßes über dem Flughafen Dubai war dort am Samstag erneut der Flugbetrieb eingestellt worden. Die "vorläufige" Schließung erfolge "für die Sicherheit der Passagiere, des Flughafenpersonals und der Crews der Fluggesellschaften", hatte das staatliche Medienbüro in Dubai erklärt. Ein Augenzeuge hatte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von einer heftigen Explosion und einer Rauchwolke am Himmel nahe dem Flughafen gesprochen.

Zuvor hatte die Fluglinie Emirates die Aussetzung sämtlicher Flüge von und nach Dubai bis auf weiteres bekanntgegeben. "Bitte begeben Sie sich nicht auf den Flughafen", schrieb Emirates im Onlinedienst X. Auf dem Flugüberwachungsportal Flightradar24 war zu sehen, dass mehrere Flugzeuge sich über dem Flughafen von Dubai im Kreis bewegten und offenbar Warteschleifen flogen.

Dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate zufolge attackierte der Iran erneut den Golf-Staat, genaue Angaben zu den Zielen machte das Ministerium zunächst nicht. Die emiratische Regierung schrieb im Onlinedienst X von einem "geringfügigen Zwischenfall infolge herabfallender Trümmer nach einer Abfangaktion", niemand sei verletzt worden. Zugleich dementierte sie "in Online-Netzwerken kursierende Informationen über Zwischenfälle am internationalen Flughafen von Dubai".

Viele internationale Verbindungen

Der Flughafen Dubai ist der weltweit am meisten für internationale Verbindungen genutzte Airport. Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate teilten im Onlinedienst X mit, aus Sicherheitsgründen sei der gesamte Betrieb am Flughafen "vorübergehend ausgesetzt worden".

Der Iran hatte als Antwort auf die massiven Angriffe der USA und Israels US-Militärbasen in den Golf-Staaten beschossen, aber auch zivile Ziele in den Staaten ins Visier genommen, darunter die Flughäfen in Dubai, Abu Dhabi, Kuwait und Manama in Bahrain. Die Emirate hatten daraufhin am vergangenen Samstag ihren Luftraum geschlossen. Am Montagabend nahmen die beiden Flughäfen in Dubai den Flugverkehr in begrenztem Umfang wieder auf.