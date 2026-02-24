Berndorf: Frontalzusammenstoß auf der B18 - Lenker reanimiert

Auf der B18, der Hainfelder Straße, ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Fahrzeuge sind frontal zusammengekracht. Einer der beiden Lenker wurde reanimiert und mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht.

Die beiden Pkw sind am Montagnachmittag auf der B18 zwischen St. Veit an der Triesting und Berndorf (beide Bezirk Baden) etwa auf Höhe der Berndorf AG frontal zusammengestoßen, bestätigte Markus Salinger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Berndorf-Stadt gegenüber noe.ORF.at. Auch ein drittes Fahrzeug sei in den Unfall involviert gewesen – wie genau, habe sich den Feuerwehrleuten aber nicht erschlossen.

Einer der beiden Fahrzeuglenker sei mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht worden. Er dürfte zuvor reanimiert worden sein, so Salinger. Der Fahrer des anderen Autos wurde unbestimmten Grades verletzt. Die beiden waren jeweils alleine im Fahrzeug. Für die Bergungsarbeiten war die B18 in diesem Bereich für etwa 1,5 Stunden gesperrt.