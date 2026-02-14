Nächste Pleite für ÖSV-Adler: Hoerl verpasst Medaille

Olympia: Hörl Fünfter: ÖSV-Springer medaillenlos - Gold an Prevc.

Jan Hörl hat am Samstag bei den Olympischen Spielen von der Großschanze die erste Medaille der ÖOC-Skisprung-Delegation in Predazzo um 4,3 Punkte verpasst.

Gold ging an den Slowenen Domen Prevc

Der 27-jährige Salzburger landete auf dem fünften Rang. Gold ging an den Slowenen Domen Prevc, der mit einem 141,5-m-Flug den führenden Japaner Ren Nikaido noch um 6,8 Zähler auf den Silberrang verwies. Bronze holte der Pole Kacper Tomasiak. Stephan Embacher landete auf dem siebenten Rang.

Nach dem ersten Durchgang zu Ende

Für zwei ÖSV-Springer war der Großschanzenbewerb schon nach dem ersten Durchgang zu Ende: Stefan Kraft landete nur bei 121,5 m und schaffte als 36. nicht einmal den Sprung ins Finale der besten 30. Und auch der Gesamt-Weltcup-Fünfte Daniel Tschofenig musste im zweiten Durchgang zuschauen: Der in den Top Ten gelegene Kärntner wurde nach einem 132,5-m-Sprung wegen um vier Millimeter zu großer Schuhe disqualifiziert - übrigens als erster Skispringer bei diesen Spielen.