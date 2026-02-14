Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
  5. Ski-Nordisch
  6. Skispringen
Hörl
© Getty

Olympia

Nächste Pleite für ÖSV-Adler: Hoerl verpasst Medaille

14.02.26, 20:22
Teilen

Olympia: Hörl Fünfter: ÖSV-Springer medaillenlos - Gold an Prevc.

Jan Hörl hat am Samstag bei den Olympischen Spielen von der Großschanze die erste Medaille der ÖOC-Skisprung-Delegation in Predazzo um 4,3 Punkte verpasst.

Gold ging an den Slowenen Domen Prevc 

Der 27-jährige Salzburger landete auf dem fünften Rang. Gold ging an den Slowenen Domen Prevc, der mit einem 141,5-m-Flug den führenden Japaner Ren Nikaido noch um 6,8 Zähler auf den Silberrang verwies. Bronze holte der Pole Kacper Tomasiak. Stephan Embacher landete auf dem siebenten Rang.

Nach dem ersten Durchgang zu Ende 

Für zwei ÖSV-Springer war der Großschanzenbewerb schon nach dem ersten Durchgang zu Ende: Stefan Kraft landete nur bei 121,5 m und schaffte als 36. nicht einmal den Sprung ins Finale der besten 30. Und auch der Gesamt-Weltcup-Fünfte Daniel Tschofenig musste im zweiten Durchgang zuschauen: Der in den Top Ten gelegene Kärntner wurde nach einem 132,5-m-Sprung wegen um vier Millimeter zu großer Schuhe disqualifiziert - übrigens als erster Skispringer bei diesen Spielen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen