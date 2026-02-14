Schock vor 2. Durchgang: ÖSV-Adler wird disqualifiziert

Die Leistung der ÖSV-Adler im 1. Durchgang auf der Großschanze bei Olympia war okay, Jan Hörl ist als Fünfter in Schlagdistanz. Ebenso Daniel Tschofenig als Achter - eigentlich. Denn der Österreicher wurde kurz danach disqualifiziert.

Tschofenig war der drittbeste Österreicher direkt hinter Stefan Embacher. Dennoch wird der 23-Jährige im 2. Durchgang nicht mehr antreten. Kurz nach Abschluss der ersten Sprünge kommt die Meldung: Tschofenig wurde disqualifiziert. Grund war ein zu großer Schuh.

Im ORF-Interview meinte: "Ich habe es auch gar nicht kommen sehen. Ich habe einen neuen Schuh probiert, war nicht mal so happy mit ihm. Aber das war zu naiv. Es war ein 42er, ich habe einfach gehofft das passt, war aber wohl keiner. Das sind 2mm zu viel, das reicht. Eine Achterbahn ist ein Scheißdreck dagegen."

Damit endet das Olympia-Abenteuer bei den Einzelmedaillen für den Villacher frühzeitig. Nun bleibt nur mehr das Super-Team-Springen.