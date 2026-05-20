Bayern-Star in Raser-Unfall verwickelt: Führerschein weg

Bayern-Star Jamal Musiala hat nach einem heftigen Unfall auf der A8 seinen Führerschein verloren. Der Kicker war deutlich zu schnell unterwegs.

Der Vorfall sorgt für mächtig Wirbel: Fußball-Profi Jamal Musiala ist seinen Führerschein los. Das Jahr 2025 war für den 23-Jährigen ohnehin schon extrem bitter. Bei der Klub-WM erlitt der Kicker vom FC Bayern München die schlimmste Verletzung seiner Karriere – einen Wadenbeinbruch und eine Luxation des Sprunggelenks. Doch abseits vom Rasen gab es noch einen weiteren heftigen Schockmoment für den Offensiv-Star, der jetzt erst bekannt wurde.

Crash auf der Autobahn

Der Unfall passierte bereits am 13. April 2025 auf der A8 in Fahrtrichtung Salzburg. Florian Lindemann, Sprecher der Staatsanwaltschaft München I, erklärte laut Absolut Bayern, dass Musiala gegen 14:30 Uhr auf dem Weg zu seiner Mutter Carolin war. Mit im Auto, einem rund 600 PS starken Elektro-Sportwagen Audi RS e-tron GT, saß auch seine jüngere Schwester. Bei Neubiberg krachte es dann gewaltig. Laut dem Sprecher kam es „zu einem Verkehrsunfall, an dem der Beschuldigte Jamal M. mit einem Pkw Audi beteiligt war“.

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Deutlich zu schnell unterwegs

Der Grund für den heftigen Zusammenstoß war Raserei. Lindemann führte dazu weiter aus: „Bei der Durchführung eines Überholvorgangs übersah der Beschuldigte Jamal M., der zu diesem Zeitpunkt mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, einen rechts neben ihm fahrenden Pkw, sodass es zur Kollision kam.“ Erlaubt waren in diesem Bereich auf der Autobahn eigentlich nur Tempo 120. Der Nationalspieler bretterte zum Zeitpunkt des Crashs allerdings mit stolzen 194 km/h über den Asphalt.

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Verletzte und hoher Schaden

Der Sportwagen von Musiala rammte bei dem Manöver einen VW Golf. Der 30-jährige Lenker aus München und seine 26-jährige Beifahrerin erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Der Fußball-Star selbst stand nach dem Vorfall unter Schock und suchte sofort den Kontakt zu den Insassen. Er zeigte sich extrem dankbar, dass niemand schwerer verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden ist dennoch enorm und liegt bei rund 200.000 Euro.

Strafbefehl gegen den Fußball-Star

Der Unfall hat für den Mittelfeld-Akteur nun ein juristisches Nachspiel. Das Amtsgericht München erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft „am 28. Januar 2026 einen mittlerweile rechtskräftigen Strafbefehl gegen den Beschuldigten Jamal M. wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen“. Neben einer Geldstrafe hat das vor allem Konsequenzen für seine Mobilität. „Zudem wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen“, so Lindemann.

Das passierte Mitte Februar. Eine neue Fahrerlaubnis darf ihm „nicht vor Ablauf von neun Monaten ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft des Strafbefehls erteilt werden“ – Musiala muss also wohl bis zum Herbst warten. Die Spielerseite bestätigte den Vorfall bereits offiziell.