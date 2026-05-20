Schopp kehrt wieder als Trainer zu Hartberg zurück

Sensationelle Rückkehr in der heimischen Bundesliga! Markus Schopp wird neuerlich Cheftrainer und Technischer Direktor beim TSV Hartberg und tritt damit die Nachfolge von Manfred Schmid an.

Der 52-jährige Steirer unterschreibt bei den Oststeirern einen langfristigen Vertrag. Da die abgelaufene Saison in der Bundesliga bereits beendet ist und es sich um ein vergangenes Ereignis handelt, gibt es für diese Trainerbestellung keine aktuellen TV-Termine oder Startzeiten. Schopp folgt auf Manfred Schmid, der die Hartberger in der abgelaufenen Saison auf den sechsten Platz der Meistergruppe geführt hatte. Weil sich Schmid und die Vereinsführung nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten, machten die Bosse Nägel mit Köpfen. Bereits am Donnerstag wird der neue Coach bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Die große Freude der Klubführung

Für TSV-Obmann Erich Korherr war der Rückkehrer von Anfang an der absolute Wunschkandidat. Schopp habe bereits über viereinhalb Jahre die Bundesliga-Erfolgsgeschichte entscheidend mitgestaltet. Laut Korherr kenne der Trainer den Club wie seine Westentasche und bringe enormes Fachwissen mit. Auch Präsidentin Brigitte Annerl zeigte sich über die dritte Amtszeit des Trainers überglücklich. Dass er nun bereits zum dritten Mal die Verantwortung übernehme, erfülle sie mit großer Freude und zeige die besondere Verbundenheit.

Die großen Erfolge und die neue Philosophie

In seinen bisherigen Amtszeiten von 2018 bis 2021 sowie von Dezember 2022 bis September 2024 feierte Schopp mit dem Nachzügler riesige Erfolge. In der Saison 2019/20 führte er den Klub auf Platz fünf und in den Europacup. Vier Jahre später gelang mit der Rekordausbeute von 28 Punkten erneut der fünfte Rang. Nach Stationen bei Barnsley und zuletzt beim LASK, wo er bis April 2025 als Coach und Sportdirektor tätig war, brennt Schopp auf die reizvolle Aufgabe. Er will in Zukunft vor allem mit heimischen Spielern und Talenten den Weg zum Erfolg finden.