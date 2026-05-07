NÖVOG: "Wachauer Weinfrühling“ brachte Fahrgastrekord

Der bereits traditionelle „Wachauer Weinfrühling“ lockte am ersten Mai-Wochenende wieder Genießer und Weinfreunde aus nah und fern ins UNESCO Weltkulturerbe.

In Kooperation mit dem Veranstalter Vinea und dem Verkehrsverbund Ost-Region hat die NÖVOG für diesen jährlichen Fixpunkt der niederösterreichischen Weinszene mit der Wachaubahn und den leopoldi Regionalbuslinien 715, 718 und 720 ein umfassendes Mobilitätspaket für die Besucher bereitgestellt. Das Weinfrühlings-Band, die Eintrittskarte zum Event, galt gleichzeitig als Öffi-Ticket. 20.000 Fahrgäste nutzten das bis in die Nachtstunden verstärkte Mobilitätsangebot und sorgten für einen neuen Fahrgastrekord.

Angebot schafft Nachfrage

"Mobilität muss bei den Menschen ankommen. Der Wachauer Weinfrühling 2026 hat uns gezeigt, wie hervorragend ein verschränktes Gesamtangebot aus Bahn, Bus und regionalem Event funktionieren kann, wenn dieses die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt. 10.000 Fahrgäste in der Wachaubahn und 10.000 Fahrgäste in den leopoldi Regionalbussen an nur einem Wochenende geben uns recht: Unsere Investitionen in einen qualitativ hochwertigen öffentlichen Verkehr machen sich bezahlt“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Bequem öffentlich anreisen

Alle Verbindungen finden sich auch auf https://routing.leopoldi.info: Mit den leopoldi Regionalbuslinien 101, 170, 446, 486, 488, 489, 700, 701, 703, 704, 707, 708, 710, 715, 717, 718 (Spitz an der Donau Samstags, Sonn- und Feiertags), 720, sämtlichen Stadtbuslinien sowie den Zügen der ÖBB kann man entspannt und autofrei zur Wachaubahn (Bahnhof Krems an der Donau) anreisen. Die Anreise zum Bahnhof Emmersdorf ist mit den leopoldi Regionalbuslinien 715 und 721 möglich. Alle Verbindungen finden sich auch auf https://routing.leopoldi.info/.