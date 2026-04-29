Sechs süße Fuchswelpen in Not – Tierschutzhaus rettet Baby-Füchse

Zum Dahinschmelzen! Innerhalb weniger Tage wurden sechs verwaiste Fuchsbabys gerettet – die Geschichten dahinter sind unglaublich!

Kuschelalarm im Tierschutzhaus Vösendorf! Das Team von Tierschutz Austria erlebt gerade außergewöhnliche Tage – innerhalb kürzester Zeit wurden gleich sechs verwaiste Fuchswelpen aufgenommen. Und die Rettungsgeschichten haben es in sich!

Sauron, der kleine Kämpfer vom Margaretengürtel

Der wohl dramatischste Fall: Mitten in der Nacht wurde am Wiener Margaretengürtel ein völlig geschwächter Fuchswelpe entdeckt – unter der Motorhaube eines Autos! Die Tierpfleger tauften den kleinen Überlebenskämpfer liebevoll „Sauron". Eine Mitarbeiterin von Tierschutz Austria übernahm das erschöpfte Tier und brachte es in Sicherheit.

Feuerwehr rettete zwei Welpen aus Pool

Dramatische Szenen auch in Brunn am Gebirge: Zwei Fuchswelpen waren in einen leeren Pool gestürzt und kamen nicht mehr heraus. Die Freiwillige Feuerwehr eilte zur Rettung – und übergab die kleinen Racker anschließend an das Tierschutzhaus.

Weitere Babys aus Wienerberg und Gerasdorf

Auch am Wienerberg und in Gerasdorf wurden verwaiste und geschwächte Jungtiere gesichert. Ein sechster Welpe reiste sogar extra aus Tirol an – eine befreundete Tierschutzorganisation brachte ihn nach Vösendorf, damit er gemeinsam mit Artgenossen aufwachsen kann. Wie rührend!

Tierheim-Chef schlägt Alarm

Tierheimleiter Stephan Scheidl ist besorgt: „Dass wir innerhalb so kurzer Zeit gleich mehrere Fuchswelpen aufnehmen, zeigt, wie stark Wildtiere im Siedlungsraum unter Druck stehen." Die Botschaft ist klar – der Lebensraum für Wildtiere wird immer enger! Wer einen vermeintlich verlassenen Fuchswelpen findet, sollte nicht sofort zugreifen! Tierschutz Austria warnt: Nicht jedes allein aufgefundene Jungtier braucht wirklich Hilfe. Erst fachkundigen Rat einholen – dann handeln!