Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Feierliche Schlüsselübergabe einer Wohnhausanlage in Großweikersdorf
© NLK Filzwieser

Leistbares Wohnen

Feierliche Schlüsselübergabe einer Wohnhausanlage in Großweikersdorf

07.05.26, 10:16
Teilen

Großer Jubel in Großweikersdorf! In der Bahnstraße 16 fand gestern die feierliche Schlüsselübergabe für eine brandneue Wohnhausanlage statt.  

23 Wohneinheiten – gebaut von der gemeinnützigen Bauvereinigung „Schönere Zukunft" – finden ab sofort ihre glücklichen Bewohner! Die Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) schwärmt: "Lebenswert UND leistbar!" Sie war begeistert dabei und betonte: "Die moderne Wohnhausanlage entspricht den neuesten technischen und ökologischen Standards und steht exemplarisch für eine zukunftsorientierte Bauweise." Kurz gesagt: Hier wohnt man günstig – aber trotzdem auf höchstem Niveau!

Das steckt drin – die Highlights der Traumanlage

  • 2 bis 4 Zimmer, zwischen 50 und 83 Quadratmeter
  • Jede Wohnung mit Garten oder Terrasse, Keller und Parkplatz
  • Öko-Heizung per Wärmepumpe plus Fußbodenheizung
  • Photovoltaik-Anlage für grünen Strom
  • Kontrollierte Lüftung und elektrische Außenrollläden inklusive

Gebaut in Niedrigenergiebauweise – also top für die Umwelt und den Geldbeutel

Die Gesamtkosten: satte 5,3 Millionen Euro. Doch dank gefördertem Wohnbau bleibt das Wohnen hier für "ganz normale Menschen" leistbar. Niederösterreich hat die Förderregeln zuletzt kräftig modernisiert – mehr Zuschüsse, weniger Bürokratie, höhere Einkommensgrenzen seit Jänner 2026. Teschl-Hofmeister verspricht: "Niederösterreich stärkt die Leistbarkeit, Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit des Wohnens!"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen