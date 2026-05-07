Feierliche Schlüsselübergabe einer Wohnhausanlage in Großweikersdorf

Großer Jubel in Großweikersdorf! In der Bahnstraße 16 fand gestern die feierliche Schlüsselübergabe für eine brandneue Wohnhausanlage statt.

23 Wohneinheiten – gebaut von der gemeinnützigen Bauvereinigung „Schönere Zukunft" – finden ab sofort ihre glücklichen Bewohner! Die Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) schwärmt: "Lebenswert UND leistbar!" Sie war begeistert dabei und betonte: "Die moderne Wohnhausanlage entspricht den neuesten technischen und ökologischen Standards und steht exemplarisch für eine zukunftsorientierte Bauweise." Kurz gesagt: Hier wohnt man günstig – aber trotzdem auf höchstem Niveau!

Das steckt drin – die Highlights der Traumanlage

2 bis 4 Zimmer, zwischen 50 und 83 Quadratmeter

Jede Wohnung mit Garten oder Terrasse, Keller und Parkplatz

Öko-Heizung per Wärmepumpe plus Fußbodenheizung

Photovoltaik-Anlage für grünen Strom

Kontrollierte Lüftung und elektrische Außenrollläden inklusive

Gebaut in Niedrigenergiebauweise – also top für die Umwelt und den Geldbeutel

Die Gesamtkosten: satte 5,3 Millionen Euro. Doch dank gefördertem Wohnbau bleibt das Wohnen hier für "ganz normale Menschen" leistbar. Niederösterreich hat die Förderregeln zuletzt kräftig modernisiert – mehr Zuschüsse, weniger Bürokratie, höhere Einkommensgrenzen seit Jänner 2026. Teschl-Hofmeister verspricht: "Niederösterreich stärkt die Leistbarkeit, Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit des Wohnens!"