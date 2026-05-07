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Autofahrer stieg aus - und stürzte in den Tod
© FF Matrei

Unfall-Drama

Autofahrer stieg aus - und stürzte in den Tod

07.05.26, 09:56
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Weil sein Auto beinahe abgestürzt wäre, sprang ein Tiroler aus dem Pkw. Daraufhin rutschte er aus und stürzte in ein Waldstück.

Tirol. Zu dem furchtbaren Unfall kam es am Mittwochabend in Matrei in Osttirol. Ein 67-Jähriger wollte gegen 18 Uhr mit seinem Auto auf einem Weg am Berghang umdrehen. Laut Polizei drohte das Fahrzeug bei dem Wendemanöver abzustürzen. Daraufhin soll der Einheimische versucht haben, sich durch einen Sprung aus dem Pkw zu retten.

Doch der Tiroler stürzte dabei über ein mit Felsen und Baumstümpfen durchsetztes Waldstück ab. Seine Söhne suchten nach dem 67-Jährigen und fanden ihn etwa 50 Meter unterhalb des Autos. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Lenker an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

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