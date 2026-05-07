"Tage der Musik- und Kunstschulen": 113 Schulen öffnen dieses Wochenende ihre Türen

Diesen Freitag und Samstag wird ganz Niederösterreich zur Kulturbühne! Alle 113 Musik- und Kunstschulen im Land laden am 8. und 9. Mai 2026 zum großen Schnupperfest – und der Eintritt? - ist für jeden frei!

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist stolz wie selten: "Das ist einzigartig in Österreich und macht Niederösterreich zum Kulturland Nummer 1!" Und ab dem nächsten Schuljahr wird das Angebot noch größer: Neben Musik kommen dann auch darstellende Kunst, Bildende Kunst, Medienkunst und Literatur dazu – direkt vor der Haustür, in der eigenen Region!

Das ist dieses Wochenende alles los

© MKMNOE

Konzerte & Musicals – Live-Auftritte der Schüler

Theateraufführungen – von Krimikomödie bis Abenteuer-Musical

Workshops – Instrumente ausprobieren, kreativ werden!

Interaktive Mitmachformate – für die ganze Familie

Die Highlights im Überblick

Wieselburg feiert gleich doppelt – 50 Jahre Stadtjubiläum plus das Musical "The Journey – eine unverhoffte Reise"!

Im Oberen Mostviertel sorgt die Krimikomödie "Guns'n'Nuns" für Lacher und Spannung.

In Pfaffstätten-Alland gibt es Ensembles, Tag der offenen Tür – und eine Heurigentour!

Klosterneuburg und Bad Fischau-Brunn laden zu Musikschulfesten mit vollem Mitmach-Programm.

Auch für die Kleinsten ist gesorgt

Selbst die Jüngsten kommen auf ihre Kosten: Die elementare Musikpädagogik bringt Kindern spielerisch Rhythmus und Klang näher – der perfekte erste Schritt zur großen Musikkarriere!Geschäftsführerin Tamara Ofenauer-Haas bringt es auf den Punkt: "Für Kunst und Kultur kann man sich gar nicht früh genug interessieren!" Unter www.mkmnoe.at gibt es das komplette Programm.