Ausverkauft! 13.500 Starter bei "Wings for Life Run" in Wien

Wien läuft wieder für den guten Zweck: Der internationale Wings for Life World Run macht am Sonntag, den 10. Mai, bereits zum 13. Mal Station in der Bundeshauptstadt. Dabei verwandelt sich die City in eine atemberaubende Laufkulisse für den Kampf gegen Querschnittslähmung.

Der Wings for Life World Run zählt zu den beliebtesten Laufevents der Welt. Das Besondere daran: Rund um den Globus laufen gleichzeitig Hunderttausende Menschen los, um Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln - jedoch ohne klassische Ziellinie. Stattdessen jagt ein sogenanntes "Catcher Car" die Teilnehmer und beendet ihr Rennen, sobald es sie überholt hat. Auch in Wien ist der Andrang heuer wieder enorm, der Flagship Run 2026 ist bereits restlos ausverkauft: Insgesamt 13.500 Menschen gehen am kommenden Sonntag an den Start. Ein Novum gibt es: Erstmals befindet sich die Startlinie direkt vor dem Schloss Schönbrunn. Damit rückt ein österreichisches UNESCO Weltkulturerbe ins Zentrum des internationalen Charity-Laufs.

© Wings for Life World Run / Philip Platzer

Sämtliche Startgelder werden für einen guten Zweck gesammelt, indem sie direkt in die Forschung zur Heilung von Querschnittslähmung fließen. Mitmachen darf grundsätzlich jeder, Lauferfahrung oder sonstige Vorkenntnisse braucht es nicht - teilnahmeberechtigt sind alle ab 16 Jahren. Inklusion wird dabei großgeschrieben: Rollstuhlfahrer und Läufer starten zusammen im selben Rennen! Auch Familien können den Lauf gemeinsam erleben: Kleinkinder dürfen im Kinderwagen mitgenommen werden. Achtung: Die persönliche Startnummer bleibt allerdings fix an eine Person gebunden und darf nicht weitergegeben werden.

© Wings for Life World Run / Philip Platzer

Streckenverlauf und Straßensperren

Der offizielle Startschuss erfolgt um 13 Uhr, wonach die Strecke quer durch Wien führt und die österreichische Bundeshauptstadt dabei von ihrer Schokoladenseite zeigt. Los geht es vor dem Schloss Schönbrunn, anschließend wird entlang des Wienflusses ins Stadtzentrum gelaufen. Die Teilnehmer zieht es vorbei am Naschmarkt, der Staatsoper, der Hofburg, dem Parlament und dem Rathaus. Danach führt die Route weiter zum Donaukanal, über den Prater und die Reichsbrücke bis hinaus auf die Donauinsel und weiter Richtung Niederösterreich. Damit wird der Wings for Life World Run nicht nur zum sportlichen Großereignis mit Charity-Charakter, sondern nebenbei auch zu einer einzigartigen Sightseeing-Tour durch eine der schönsten Städte Europas.

© Wings for Life World Run / Philip Platzer

Rund um den Wings for Life World Run (der Lauf endet gegen 16 Uhr) müssen sich die Wiener allerdings wieder auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Strecke musste wegen der Eröffnungsveranstaltung des Song Contests am Rathausplatz kurzfristig angepasst werden, wodurch der Ring zwischen Oper und Schottentor von Mittag bis nach Mitternacht gesperrt bleibt. Entlang der gesamten Lauf-Route und auf zahlreichen Nebenstraßen ist mit Verzögerungen zu rechnen. Autofahrer sollten laut Empfehlung des ÖAMTC großräumig über die Stadtautobahnen ausweichen oder gleich auf Öffis umsteigen. Die Zufahrt zum Flughafen bleibt indessen über die Autobahnen weiterhin ohne Einschränkungen möglich.