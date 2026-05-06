Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Elon Musk
© Getty

Musk vs. OpenAI

Geldgier statt Gemeinnutz? Tagebuch‑Leaks belasten OpenAI schwer

06.05.26, 20:20
Teilen

Neue Enthüllungen aus Greg Brockmans (OpenAI-Präsident) privaten Notizen bringen Elon Musks Vorwürfe gegen OpenAI heftig ins Rollen. 

Der Streit zwischen Elon Musk und den OpenAI‑Chefs Sam Altman und Greg Brockman erreicht eine neue Eskalationsstufe. In einem laufenden Prozess tauchen nun Auszüge aus Brockmans Tagebuch auf, die es in sich haben. Laut den Unterlagen soll Brockman schon 2017 darüber nachgedacht haben, OpenAI in ein gewinnorientiertes Unternehmen umzubauen, während Musk weiterhin glaubte, eine gemeinnützige KI‑Organisation zu unterstützen. Genau das wirft er Altman und Brockman jetzt vor: Sie hätten die ursprüngliche Mission verraten und OpenAI in ein Milliarden‑Projekt verwandelt, ohne ihn einzuweihen.

Brockman soll offen darüber geschrieben haben, dass ein Umbau zu einem Profit‑Modell "nicht ohne heftigen Streit" mit Musk möglich wäre. Gleichzeitig räumt er ein, dass es "moralisch verwerflich" wäre, Musk die gemeinnützige Organisation einfach wegzunehmen. Besonders brisant: In mehreren Passagen denkt Brockman laut darüber nach, wie er selbst auf ein Vermögen von rund einer Milliarde Dollar kommen könnte.

Musks Anwalt nutzt diese Zeilen nun, um zu zeigen, dass finanzielle Motive schon früh eine Rolle spielten – und nicht erst, als OpenAI später Milliarden wert wurde. Laut den Unterlagen sollen interne Berechnungen Brockmans potenzielle Gewinne auf fast 30 Milliarden Dollar geschätzt haben. Während Brockman im Kreuzverhör betont, seine Worte seien nur "Frust" gewesen, sieht Musk darin den Beweis für einen Verrat an der ursprünglichen Idee. Fun Fact: Als Brockman einen Vergleich vorschlug, antwortete Musk, dass Brockman und Altman "bis Ende der Woche die meistgehassten Männer Amerikas" sein würden, wenn sie nicht einlenken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen