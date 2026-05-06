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Hantavirus Schiff
© AFP

Stimmung angespannt

Scheuchen-Schiff hat die Kap Verden verlassen

06.05.26, 20:18
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Das Kreuzfahrtschiff "Hondius" hat die Kap Verden verlassen und fährt derzeit Richtung den spanischen Kanarischen Inseln. Trotzdem sei die Stimmung auf dem Schiff angespannt.

Das tödliche Hantavirus hat das Kreuzfahrtschiff "Hondius" weiterhin im Griff. Die Passagiere können nun zum ersten Mal entspannen.

Das Schiff verlässt die Kap Verden und ist auf dem Weg zu den spanischen Kanarischen Inseln. Dort sollen die Gäste weitere Maßnahmen und medizinische Kontrollen erhalten.

"Die Umstände sind ziemlich gut"

Trotzdem ist die Stimmung an Bord angespannt. Die verbliebenen 87 Passagiere und 61 Besatzungsmitglieder müssen mittlerweile Corona-ähnliche Regeln befolgen. Sie müssen Abstand halten und Hände desinfizieren.

Gegenüber der Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtete die belgische Passagierin Helene (61): "Die Umstände sind ziemlich gut. Wir machen uns natürlich Sorgen um unsere kranken Passagiere." Ein amerikanischer YouTuber schilderte die Lage: "Wir können nur hoffen, dass wir wieder sicher nach Hause kommen."

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