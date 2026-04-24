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Sozialdemokratie

Parteitag der Wiener SPÖ: Ludwig vor Wiederwahl

Von
24.04.26, 22:42
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Änderungen im Präsidium nach Ausscheiden Gaals - Rede von Bundesparteichef Babler

Die Wiener SPÖ hält am Samstag den ersten Landesparteitag nach der Wien-Wahl im Vorjahr ab. Auf dem Programm steht unter anderem die Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig. Weitere Kandidaten für den Parteivorsitz gibt es nicht, jedoch werden Änderungen in der Stellvertreter-Riege fixiert. Auf dem Programm steht auch eine Rede von Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler.

Das Treffen in der Messe Wien steht unter dem Motto "Wien schafft Zukunft". Schwerpunkte eines zur Abstimmung kommenden Leitantrags sind Standort- und Wirtschaftsthemen. Die Wiener SPÖ hält inzwischen nur mehr alle zwei Jahre einen Parteitag ab. 2024 war Ludwig mit 92,63 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt worden. Er wird künftig über sechs statt wie bisher fünf Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter verfügen.

Denn die ehemalige Stadträtin Kathrin Gaal scheidet aus dem Präsidium aus, ihr werden Finanzstadträtin Barbara Novak und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky nachfolgen. Weiter wie bisher werden die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke, Landtagspräsident Christian Meidlinger und SPÖ-Klubchef Josef Taucher in dem Gremium vertreten sein.

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