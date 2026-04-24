2 Tote, 6 Verletzte bei Horror-Crash von drei PKW

In Langenlois hat sich am Freitag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Menschen kamen ums Leben, mehrere wurden teils schwer verletzt, das berichtet der ORF-NÖ.

Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der B218 in Langenlois (Bezirk Krems) zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.

Frontalcrash im Gegenverkehr

Ersten Berichten zufolge geriet ein Auto in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Ein nachkommender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zu einer weiteren Kollision kam.

Kind aus Auto befreit

Laut Feuerwehr konnten Ersthelfer ein Kind aus einem der Fahrzeuge befreien. Die weiteren beteiligten Personen wurden von der Feuerwehr aus den Autos gerettet.

Mehrere Schwerverletzte gemeldet

Die Feuerwehr sprach von insgesamt sechs Verletzten, darunter vier Schwerverletzte. Für zwei Personen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Großeinsatz der Rettung

Neben zahlreichen Rettungsfahrzeugen waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Einsatz lief am Nachmittag.