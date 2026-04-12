Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Toni Kross
© Getty

Schon im Sommer

Knalleffekt: Toni Kroos (36) steht vor Rückkehr zu Real

Von
12.04.26, 12:20
Teilen

Die deutsche Fußball-Legende soll schon im Sommer nach Madrid zurückkehren. 

Zehn Jahre lang spielte Toni Kross höchst erfolgreich für Real Madrid, ehe der Deutsche im Sommer 2024 seine Karriere beendete. Nun steht der 36-Jährige vor einer Rückkehr zu den Königlichen.

Wie die „as“ am Sonntag berichtet, soll Kroos „Teil der sportlichen Struktur des Vereins“ werden und schon ab Sommer wieder für Real arbeiten. Unklar ist derzeit aber noch, in welcher Funktion der Deutsche für die Königlichen tätig sein soll.

Kroos wohnt mit seiner Familie weiterhin in Madrid und pflegt nach wie vor ein hervorragendes Verhältnis zu den Real-Bossen. In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ hat der Weltmeister von 2014 bereits im November 2024 eine Rückkehr zu den Königlichen in den Raum gestellt. „In welcher Funktion, das ergibt sich dann. Da weiß man dann vielleicht auch erst ein paar Jahre nach einem Karriereende, in welche Richtung man sich was vorstellen kann oder nicht, und ob sich dann auch der Klub das vorstellen kann oder nicht.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen