Knalleffekt: Toni Kroos (36) steht vor Rückkehr zu Real

Die deutsche Fußball-Legende soll schon im Sommer nach Madrid zurückkehren.

Zehn Jahre lang spielte Toni Kross höchst erfolgreich für Real Madrid, ehe der Deutsche im Sommer 2024 seine Karriere beendete. Nun steht der 36-Jährige vor einer Rückkehr zu den Königlichen.

Wie die „as“ am Sonntag berichtet, soll Kroos „Teil der sportlichen Struktur des Vereins“ werden und schon ab Sommer wieder für Real arbeiten. Unklar ist derzeit aber noch, in welcher Funktion der Deutsche für die Königlichen tätig sein soll.

Kroos wohnt mit seiner Familie weiterhin in Madrid und pflegt nach wie vor ein hervorragendes Verhältnis zu den Real-Bossen. In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ hat der Weltmeister von 2014 bereits im November 2024 eine Rückkehr zu den Königlichen in den Raum gestellt. „In welcher Funktion, das ergibt sich dann. Da weiß man dann vielleicht auch erst ein paar Jahre nach einem Karriereende, in welche Richtung man sich was vorstellen kann oder nicht, und ob sich dann auch der Klub das vorstellen kann oder nicht.“