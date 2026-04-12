Top-Klub lockt Julian Nagelsmann (38)

Der deutsche Bundestrainer ist heiß begehrt.

Julian Nagelsmann hat beim DFB seinen Vertrag zwar bis zur EM 2028 verlängert, dennoch wird der deutsche Bundestrainer vermehrt mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Neben Manchester City soll nun auch Real Madrid den 38-Jährigen auf dem Zettel haben.

Das berichtet zumindest der X-Account "Indykaila News", der nach eigenen Angaben von fünf renommierten Reportern betrieben wird. Demnach sollen die Real-Bosse Alvaro Arbeloa bereits mitgeteilt haben, dass man im Sommer einen Trainer holen will.

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Auch Deschamps Kandidat

Neben Nagelsmann soll mit Didier Deschamps ein weiterer Nationaltrainer zu den Kandidaten gehören. Der Weltmeistertrainer von 2018 hat sein Aus bei Frankreich bereits angekündigt und wäre nach der WM frei.

Trotz aller Gerüchte gibt man sich beim DFB gelassen. Sportdirektor Rudi Völler betonte zuletzt immer wieder, wie wichtig Nagelsmann für das Projekt "Wiederaufstieg der Nationalelf" sei. Dennoch weiß man beim DFB: Wenn Real Madrid ruft, fangen selbst bei den ambitioniertesten Trainern die Augen an zu leuchten.