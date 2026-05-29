Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Köllner
© Gepa

2. Liga

Nach Abstieg: BW Linz fällt Trainer-Entscheidung

29.05.26, 11:56
Teilen

Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz hat den Vertrag von Coach Michael Köllner um eine Saison verlängert.

Wie die Oberösterreicher am Freitag mitteilten, wird der Deutsche auch in der 2. Fußball-Liga als Cheftrainer bei den Linzern fungieren. Im Falle eines Wiederaufstiegs würde sich der Vertrag des 55-Jährigen um eine weitere Spielzeit bis 2027/28 verlängern. Außerdem habe sich der Verein entschieden, weiter auf Sportdirektor Christoph Schößwendter zu setzen.

"Die angestoßene Entwicklung möchte ich weiter vorantreiben und meinen Teil dazu beitragen, den Verein wieder in die Bundesliga zurückzubringen", sagte Köllner in einer Mitteilung. Das Ziel für die kommende Saison sei klar, betonte BW-Geschäftsführer Christoph Peschek. "Wir wollen wieder in die Bundesliga zurückkehren und uns dort nachhaltig etablieren."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen