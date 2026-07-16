Schock für Sturm Graz: Amady Camara fällt wochenlang aus

Riesen-Pech für Vizemeister Sturm Graz vor dem Pflichtspielstart! Stürmer Amady Camara zieht sich eine Muskelverletzung zu und fällt für die extrem wichtigen kommenden Wochen verletzungsbedingt aus.

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Hiobsbotschaft für den österreichischen Fußball-Vizemeister Sturm Graz kurz vor dem Start in die neue Pflichtstoffsaison. Wie der steirische Traditionsverein am Donnerstag offiziell bekannt gab, müssen die Blackies in der extrem wichtigen ersten Saisonphase auf ihren Angreifer Amady Camara verzichten. Der 21-jährige Offensivspieler aus Mali laboriert an einer muskulären Verletzung und wird den Grazern in den kommenden Wochen definitiv nicht zur Verfügung stehen.

Für das Trainerteam ist dieser Ausfall ein herber Schlag zur Unzeit, denn das Programm hat es für Sturm direkt in sich. Bereits Dienstag steigen die Grazer in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League ein, wo im Hinspiel zu Hause in Liebenau der schottische Klub Heart of Midlothian FC wartet (20.30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker). Das entscheidende Rückspiel in Schottland steigt eine Woche später am 28. Juli.

Große Sorgenfalten vor dem Bundesliga-Auftakt

Durch die Verletzung von Camara verschärfen sich die personellen Probleme in der Offensive der Grazer weiter, wo man ohnehin schon den langfristigen Ausfall von Sturm-Talent Leon Grgic nach dessen Kreuzbandriss verkraften muss. Nun fehlt vor den richtungsweisenden K.o.-Spielen auf europäischer Bühne ein weiterer wichtiger Baustein im Angriffszentrum.

Nach dem Europacup-Abenteuer wartet auch schon der nationale Ernst des Lebens auf die Steirer. Das erste Match in der heimischen Bundesliga steigt für den Vizemeister am Samstag, 1. August, um 17:00 Uhr auswärts bei der WSG Tirol.