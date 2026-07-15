Neues Verbot: Rapid-Fans stinksauer auf eigenen Klub

Rapid startet die neue Saison mit einem neuen Verbot, dass den Fans sauer aufstößt. Einige wollen sogar ihr Abo kündigen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ab sofort gilt bei Rapid Rauchverbot auf den Sitzplatztribünen. Nur in speziell ausgewiesenen Raucherbereichen darf weiterhin gequalmt werden.

Vor dem Testspiel-Hit gegen Panathinaikos entlädt sich die Wut der Rapid-Anhänger auf Facebook.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Einige drohen sogar damit, ihr Saison-Abo zu kündigen. Die Fans wüten über "woken Blödsinn", die "Verbotsgesellschaft" und attestieren der Vereinsführung einen "originalen Klescher".

Während überwiegend negative Kommentare vorherrschen, freuen sich vor allem Familien über eine rauchfreie Umgebung im Allianz Stadion.