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Wollen Abos kündigen

Neues Verbot: Rapid-Fans stinksauer auf eigenen Klub

© GEPA pictures/ Philipp Brem
Rapid startet die neue Saison mit einem neuen Verbot, dass den Fans sauer aufstößt. Einige wollen sogar ihr Abo kündigen.
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Ab sofort gilt bei Rapid Rauchverbot auf den Sitzplatztribünen. Nur in speziell ausgewiesenen Raucherbereichen darf weiterhin gequalmt werden.

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Vor dem Testspiel-Hit gegen Panathinaikos entlädt sich die Wut der Rapid-Anhänger auf Facebook.

Einige drohen sogar damit, ihr Saison-Abo zu kündigen. Die Fans wüten über "woken Blödsinn", die "Verbotsgesellschaft" und attestieren der Vereinsführung einen "originalen Klescher".

Während überwiegend negative Kommentare vorherrschen, freuen sich vor allem Familien über eine rauchfreie Umgebung im Allianz Stadion.

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