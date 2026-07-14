Frenkie Schinkels
Der Fußball auf seinem Weg heim
Einer, der nah am Wasser gebaut ist, heißt Lionel Scaloni und führt die argentinische Elf an. Ich glaube aber, heute wird er richtig Wasser lassen müssen, weil für mich England leicht zu favorisieren ist.
Ich bleibe bei meinem Tipp vor dem Turnier und sehe sie weiterhin im Finale. Ein gutes Omen ist sicher das 1:0 gegen die Gauchos 1966, das den Weg zum einzigen Titel der Three Lions ebnete.
Ich hoffe wir ersparen uns Schiri-Streit
Eine Niederlage würde vielleicht das Nationalteam-Ende von Messi bedeuten. Ich würde ihm den Titel als Abschied vergönnen, aber ich glaube die drei englischen Musketiere Tuchel, Kane und Bellingham werden etwas dagegen haben.
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Der erste Härtetest für Argentinien könnte auch gleich der letzte sein. Oder haben Infantino und Freunde wirklich noch etwas auf Lager? Ich hoffe, das Spiel wird sportlich entschieden und wir ersparen uns weitere Schiedsrichter-Diskussionen.
Mein Tipp: 2:1 für England.
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