Fussball
TV
E-Paper
Sport

Frenkie Schinkels

Der Fußball auf seinem Weg heim

FS
von
Frenkie Schinkels
© oe24
Football is coming home“ oder "Don‘t cry for me Argentina"?
OE24 auf Google bevorzugen

Einer, der nah am Wasser gebaut ist, heißt Lionel Scaloni und führt die argentinische Elf an. Ich glaube aber, heute wird er richtig Wasser lassen müssen, weil für mich England leicht zu favorisieren ist.

Ich bleibe bei meinem Tipp vor dem Turnier und sehe sie weiterhin im Finale. Ein gutes Omen ist sicher das 1:0 gegen die Gauchos 1966, das den Weg zum einzigen Titel der Three Lions ebnete.

Ich hoffe wir ersparen uns Schiri-Streit

Eine Niederlage würde vielleicht das Nationalteam-Ende von Messi bedeuten. Ich würde ihm den Titel als Abschied vergönnen, aber ich glaube die drei englischen Musketiere Tuchel, Kane und Bellingham werden etwas dagegen haben.

Auch interessant

232 Anzeigen nach Vorfällen an Schulen

Anschlagspläne auf Pride: Niedrige Strafen für Brüder

Uber schluckt Lieferdienst-Konkurrenz

Der erste Härtetest für Argentinien könnte auch gleich der letzte sein. Oder haben Infantino und Freunde wirklich noch etwas auf Lager? Ich hoffe, das Spiel wird sportlich entschieden und wir ersparen uns weitere Schiedsrichter-Diskussionen.

Mein Tipp: 2:1 für England.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Aufreger-Paar: Ervin & Renata stellen Baby vor

Transfer-Knall: Spanien-Star verlässt Barca

Bundestrainer Klopp: DFB pokert mit Red Bull

Mutmaßlich Tausende Missbrauchsopfer von Priestern in Italien

Havanna-Syndrom: CIA-Büroleiter in Wien abgesetzt

Wellness-Genuss für die Mama

Der Fußball auf seinem Weg heim

Patentstreit: Apple & Samsung rüsten ab

Sturm-Juwel Grgic bekommt die legendäre Nummer 9

Nach Schlager: 19-Jähriger ist neue Bullen-Nr.1