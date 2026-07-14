Fussball
TV
E-Paper
Sport

Plötzlich anders

Überraschende Transfer-Wende beim FC Bayern

OR
von
Mehrere Bayern-Spieler feiern im Stadion gemeinsam ein Tor im Bundesliga-Spiel.
© Getty Images
Noch vor wenigen Wochen galt Minjae Kim als einer der prominentesten Verkaufskandidaten des FC Bayern.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach der Verpflichtung von Jonathan Tah schien die Zukunft des südkoreanischen Innenverteidigers in München ungewiss. Nun ist es jedoch zu einer überraschenden Kehrtwende gekommen.

Auch interessant

Olise: Makelele riet Real Madrid früh zum Bayern-Star

Top-Kandidat: Guardiola steht vor Blitz-Comeback

Heißes Gerücht: Pep Guardiola wird Teamchef

Wie Sky berichtet, haben die Bayern-Verantwortlichen ihre Kaderplanung überarbeitet. Demnach ist Kim nicht länger für einen Verkauf vorgesehen. Nur ein außergewöhnlich hohes Angebot, das auch der Spieler selbst annehmen möchte, könnte den Rekordmeister noch zum Umdenken bewegen.

Ein Spieler des FC Bayern München kontrolliert den Ball während eines Fußballspiels.
© Getty Images

Überraschende Wende

Die Wende kommt überraschend, nachdem Kim in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht worden war. Unter anderem wurden Juventus Turin, Paris Saint-Germain sowie Vereine aus Saudi-Arabien als mögliche Interessenten gehandelt. Teilweise hieß es sogar, Bayern habe seine Ablöseforderung bereits gesenkt, um einen Transfer zu erleichtern.

Nun scheint der Rekordmeister jedoch anders zu planen. Zwar dürften Dayot Upamecano und Jonathan Tah in der Innenverteidigung zunächst die erste Wahl sein, doch angesichts der langen Saison mit Bundesliga, Champions League und Pokal will Bayern offenbar nicht auf die Tiefe im Kader verzichten. Auch Kim selbst hatte nach übereinstimmenden Berichten nie aktiv auf einen Wechsel gedrängt und besitzt in München noch einen Vertrag bis 2028.

Der 29-Jährige war 2023 für rund 50 Millionen Euro von der SSC Neapel nach München gewechselt, nachdem er dort maßgeblich zum Gewinn der italienischen Meisterschaft beigetragen hatte. In zwei Spielzeiten absolvierte er 116 Pflichtspiele für die Bayern und zeigte vor allem im Saisonendspurt wieder ansteigende Form.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Arne Slot Top-Kandidat auf Teamchef-Posten

Neuer Portugal-Coach mit Ronaldo-Ansage

Welcher Torjägerkronen-Traum wird platzen?

2,74 Milliarden Euro: Der teuerste WM-Hit aller Zeiten

Olise: Makelele riet Real Madrid früh zum Bayern-Star

WSG Tirol holt Ex-Teamspieler Husein Balic ablösefrei nach Tirol

Barcelona-Boss bestätigt Adeyemi-Wechsel

Top-Kandidat: Guardiola steht vor Blitz-Comeback

Überraschende Transfer-Wende beim FC Bayern

70 Millionen! Transfer-Wende bei Schweiz-Shootingstar