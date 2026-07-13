Neuer Portugal-Coach mit Ronaldo-Ansage

Cristiano Ronaldos Zukunft in der portugiesischen Nationalmannschaft ist weiterhin offen. Der neue Teamchef Jorge Jesus (71) hat nun eine klare Ansage an seinen Superstar gerichtet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach dem enttäuschenden WM-Aus gegen Spanien übernimmt der bisherige Al-Nassr-Coach Jorge Jesus (71) den Job von Roberto Martínez (53). Laut übereinstimmenden Medienberichten unterschreibt er einen Vertrag bis zur WM 2030. Gleich bei seiner Präsentation gibt es nur eine Frage zu klären: Welche Rolle wird Cristiano Ronaldo (41) unter ihm künftig spielen?

Jesus will ihn nach seiner Leistung bewerten. Er erklärte: "Solange er spielt und in einer Verfassung dazu ist, nominiert zu werden, werde ich ihn nominieren." Jedoch hat der fünffache Champions-League-Sieger scheinbar keinen uneingeschränkten Stammplatz mehr. Jesus führte fort: "Innerhalb bestimmter Grenzen und unter den Bedingungen, die ich für die Nationalmannschaft am besten halte."

"Er wird nie ein Problem sein"

Der neue Portugal-Coach kennt Ronaldo ziemlich gut. Er trainierte zuletzt Al-Nassr und holte mit dem Superstar die saudische Meisterschaft. Wie "GOAL" berichtet, sieht Jesus keine Gefahr, dass sein Star Unruhe in der Mannschaft stiften könnte.

Der 71-Jährige: "Er wird nie ein Problem sein. Weder fürs Nationalteam noch für mich." Über die gemeinsame Zusammenarbeit sagte Jesus: "Es ist einfach, mit ihm zu arbeiten." Er verwies auf seine Zeit bei Al-Hilal. Damals arbeitete Jesus mit Neymar zusammen und trennte sich später vom Brasilianer. Beim 71-Jährigen haben auch die Superstars keinen Freifahrtschein.

Zukunft unklar

Derzeit ist noch unklar, ob Ronaldo weiter das Trikot von Portugal tragen wird. Nach dem enttäuschenden WM-Aus ließ der Stürmer seine Zukunft offen und kündigte an, zunächst Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen.

Jesus will mit Ronaldo persönlich darüber sprechen: "Wir zwei werden ein Gespräch darüber führen, wie er seine Karriere in Zukunft gestalten will."

Im September beginnt für Portugal in der Nations League gegen Wales eine neue Phase. Spätestens dann dürfte klar sein, wie Ronaldos sportliche Zukunft aussehen wird.