70 Millionen! Transfer-Wende bei Schweiz-Shootingstar

Eigentlich schien der Mega-Deal bereits in trockenen Tüchern. Newcastle United und der SC Freiburg hatten sich auf eine Ablöse von rund 57,5 Millionen Euro für Johan Manzambi geeinigt. Doch jetzt die spektakuläre Wende: Das Schweizer Nati-Juwel sagte den "Magpies" überraschend ab. Auf die Insel zieht es den Torjäger trotzdem – nur zu einem anderen Premier-League-Klub.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Schweiz ist zwar aus dem Rennen um den WM-Titel, einen der größten Gewinner des Turniers stellt sie aber trotzdem. Johan Manzambi (20) spielte sich mit starken Leistungen ins Rampenlicht, wurde mit drei Toren und zwei Assists zum Top-Scorer der "Nati" – und löste damit einen Millionen-Poker auf dem Transfermarkt aus.

Eigentlich schien sein Wechsel zu Newcastle United nur noch Formsache. Laut mehreren Medien hatten sich die "Magpies" und der SC Freiburg bereits auf rund 60 Millionen Euro Ablöse geeinigt. Doch der Deal platzte, weil Manzambi seine endgültige Zusage nicht gab. Jetzt hat der Transfer eine spektakuläre Wende genommen.

Teuerster Schweizer in der Geschichte

Wie "Sky" berichtete, steht der Offensivspieler unmittelbar vor einem Wechsel zu Aston Villa. Der Europa-League-Sieger soll Newcastle im Finish ausgestochen haben und ein Gesamtpaket von knapp 70 Millionen Euro inklusive Boni schnüren. Manzambi soll den "Villains" bereits zugesagt haben und dort einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Damit wäre Manzambi der teuerste Schweizer in der Geschichte.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

70 Millionen! Freiburg winkt Rekord-Ablöse

Bemerkenswert: Selbst eine Verletzung konnte den Hype um den 20-Jährigen nicht bremsen. Nach seinen starken WM-Auftritten zog sich Manzambi im Training eine Knieverletzung zu und fiel ab dem Achtelfinale aus. Am riesigen Interesse der Premier-League-Klubs änderte das jedoch nichts.

Für den SC Freiburg wäre der Transfer ein historischer Rekorddeal. Noch nie kassierten die Breisgauer eine höhere Ablöse. Der bisherige Vereinsrekord liegt bei 25 Millionen Euro, erzielt durch die Verkäufe von Kevin Schade und Merlin Röhl. Manzambi würde diese Marke mit großem Abstand pulverisieren.