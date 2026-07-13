Weltpremiere
DAS gab es im WM-Halbfinale noch NIE
Mit Argentinien, Spanien, Frankreich und England haben sich in diesem Jahr genau jene Teams durchgesetzt, die auch die vordersten Plätze im Ranking belegen. Ein Blick auf die Geschichte zeigt, wie außergewöhnlich diese Konstellation tatsächlich ist. Vor der offiziellen Einführung des Rankings im Jahr 1993 legte die FIFA die Setzliste nämlich noch auf Grundlage verschiedener sportlicher und geografischer Faktoren fest. Das aktuelle Turnier bricht somit einen historischen Rekord, den es in dieser Form beim WM-Halbfinale noch nie gegeben hat.
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Fluch der Nummer eins
Besonders spannend bleibt die Frage, wer sich am Ende durchsetzen kann. Seit das Ranking existiert, hat nämlich noch nie die aktuelle Nummer eins die Weltmeisterschaft gewonnen. Argentinien lag in der letzten Hochrechnung vor dem Ankick des Turniers an der Spitze. Im aktuellen Live-Ranking haben jedoch die Franzosen die Führung übernommen und lauern auf den Titel.
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Die verbleibenden Spiele werden zeigen, ob der alte Fluch der Spitzenreiter bestehen bleibt oder ob eine Mannschaft die Statistik bricht. Fest steht jedenfalls, dass diese vier Fußball-Nationen schon jetzt für ein historisches Ereignis gesorgt haben.
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