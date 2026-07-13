Plötzlich gibt's wieder Final-Tickets: Um 28.000 Euro

Riesen-Überraschung vor dem großen Showdown in den USA: Das eigentlich als komplett ausverkauft geltende WM-Finale bietet plötzlich wieder Plätze für Kurzentschlossene.

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Das mit Spannung erwartete WM-Finale steigt im MetLife-Stadion nahe New York, und wer live vor Ort dabei sein will, bekommt jetzt eine unerwartete zweite Chance. Für alle Fans vor den Bildschirmen in Österreich gibt es ebenfalls fixe Termine: Die Halbfinal-Duelle Frankreich gegen Spanien am Dienstag und England gegen Argentinien am Mittwoch entscheiden, wer um den Titel kämpft.

Neue Tickets im Verkauf

Am Wochenende hat die FIFA überraschend wieder knapp 1.200 Tickets der Kategorie 2 freigeschaltet. Diese Plätze befinden sich in fünf Blöcken des Oberrangs direkt entlang der Seitenlinien. Wer hier zuschlagen möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen: Ein Ticket schlägt mit stolzen 6.500 Euro zu Buche. Auch in der Kategorie 1 gibt es noch freie Plätze, sofern das Budget es zulässt. Die Preise für diese exklusiven Sitze bewegen sich in einer Spanne zwischen 17.500 und 28.800 Euro.

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Luxus und extreme Preise

Für absolute Premium-Gäste stehen zudem Lounge-Tickets zur Verfügung. Diese Kostenpunkte liegen bei 30.200 Euro, enthalten dafür aber immerhin die komplette Verpflegung inklusive Speis und Trank. Wer auf regulärem Weg kein Glück hat, weicht oft auf den offiziellen FIFA-Marktplatz aus. Dort wurden Wiederverkaufstickets teilweise für astronomische Summen von bis zu 10 Millionen Euro angepriesen. Auf diesem Zweitmarkt bestimmt nicht der Weltverband die Preise, sondern die Verkäufer selbst je nach Angebot und Nachfrage. Ein lukratives Geschäft bleibt es für die Verantwortlichen dennoch, da 15 Prozent der jeweiligen Verkaufssumme direkt an die FIFA fließen. Am Ende wird in jedem Fall eine große Fußball-Nation jubeln – und das vor einer Kulisse, die nun doch noch nachträglich gefüllt wird.