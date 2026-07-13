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"Meme-Gott" Haaland gewann 22 Millionen Follower

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Der norwegische Fußball-Star Erling Haaland hat es bei der Weltmeisterschaft zwar nicht unter die letzten vier Teams geschafft, sich dafür aber einen gigantischen Ruhm auf Social Media gesichert.
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Der norwegische Stürmerstar Erling Haaland verpasste mit seiner Nationalmannschaft den Einzug ins Halbfinale, erlebte dafür aber abseits des Rasens einen beispiellosen Fanzuwachs auf den digitalen Kanälen. Zwischen dem Start der Weltmeisterschaft und dem Aus im Viertelfinale gegen England am Samstag in Miami verbuchte der Angreifer ein Plus von mehr als 22 Millionen neuen Followern auf der Plattform Instagram. Damit gehört der 25-Jährige ab sofort zu den weltweit meistverfolgten Fußballern im Netz. An der absoluten Spitze steht weiterhin der portugiesische Altmeister Cristiano Ronaldo, der stolze 675 Millionen Follower auf seinem Account zählt.

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Mega-Hype im Netz

Bei der knappen 1:2-Niederlage am Samstag gegen die englische Auswahl blieb der Torjäger diesmal ohne eigenen Treffer auf der Anzeigetafel. Ein Tor der Norweger wurde nach einer Videoüberprüfung vom Schiedsrichter nicht gegeben, da Erling Haaland zuvor ein Foulspiel begangen hatte. Zum Zeitpunkt des Ausscheidens belegte er mit sieben erzielten Treffern aus insgesamt sechs absolvierten Partien den zweiten Platz in der Torschützenliste des gesamten Turniers, direkt hinter dem Argentinier Lionel Messi.

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Historischer Erfolg für Norwegen

Zuvor hatte der Ausnahmeathlet maßgeblich dazu beigetragen, dass die skandinavische Nation zum allerersten Mal in ihrer Geschichte ein Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft erreichen konnte. Im Achtelfinale gegen die Auswahl aus Brasilien brachte er sein Team mit einem vielumjubelten Kopfballtreffer auf die Siegerstraße. Auch wenn der Traum vom WM-Titel geplatzt ist, unterstreichen die nackten Zahlen auf den Social-Media-Plattformen den Status des Stürmers als absolutes globales Phänomen.

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