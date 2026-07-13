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Flüchtiger Häftling beging in kürzester Zeit 19 Straftaten

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Der 37-Jährige kehrte von einem Freigang nicht zurück, er wurde mittlerweile gefasst.
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Salzburg. Ein 37-jähriger Häftling soll in Salzburg binnen weniger Wochen gleich 19 Straftaten begangen haben. Der Tennengauer kehrte Mitte April von einem bewilligten Haftfreigang nicht mehr in die Justizanstalt in Puch zurück. Nach der erneuten Festnahme Mitte Juni gestand er der Polizei nach umfangreichen Ermittlungen mehrere Betrügereien, Diebstähle und einen versuchten Einbruchsdiebstahl in der Zeit seiner Flucht. Der bisher bekannte Schaden beläuft sich auf gut 5.000 Euro.

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