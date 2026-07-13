Mann am Reumannplatz tot aufgefunden

Polizei und Rettung rückten sofort zum Fundort in Wien-Favoriten aus.

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Wien. Zu dem Großeinsatz kam es am Montag kurz nach 8 Uhr früh im Brennpunktbezirk Favoriten. Ein 54 Jahre alter Mann wurde auf einer kleinen Grünfläche mitten am Reumannplatz tot aufgefunden.

Kein Fremdverschulden

Polizei und Rettung wurden alarmiert und rückten sofort aus. Laut Rettung kam für den Mann jedoch jede Hilfe zu spät. Laut Wiener Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden. Der 54-Jährige war obdachlos und dem Alkoholmilieu zuzurechnen. Ob er eines natürlichen Todes oder infolge übermäßigen Alkoholkonsums starb, wird eine Obduktion klären.