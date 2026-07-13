Wetter-Update
Hitze-Warnung: Temperaturen klettern auf 34 Grad
Laut der aktuellen ORF-Prognose erreichen die Temperaturen am Montag heiße 26 bis 34 Grad. Die Hitze-Warnung der "GeoSphere Austria" gilt heute den ganzen Tag aufgrund einer spürbar erhöhten Hitzebelastung. Während tagsüber meist die Sonne scheint, sind im äußersten Südwesten an der Grenze zu Italien am Nachmittag lokale Regenschauer und Gewitter nicht ganz auszuschließen.
Vorsicht vor der Hitze
Die Belastung durch die extremen Temperaturen kann verschiedene gesundheitliche Auswirkungen haben. Möglich sind eine erhöhte Körpertemperatur, ein beschleunigter Puls, spürbare Schwäche oder Müdigkeit sowie Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe. Zudem wird vor einem trockenen Mund- und Halsraum, Schwindel, Verwirrtheit, Übelkeit und Erbrechen gewarnt.
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Hitze bringt neue Gewitter
In der Nacht auf Dienstag bleibt es gering bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 14 bis 21 Grad. Am Dienstag wird es im Westen bereits ab der Früh schwülwarm und unbeständig mit ersten Gewittern. In der Osthälfte scheint am Vormittag noch die Sonne, bevor sich am Nachmittag Wolken ausbreiten und die Schauerneigung im Bergland deutlich ansteigt. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 33 Grad.
Heißes Wetter bis Freitag
Am Mittwoch sorgt tiefer Druck im ganzen Land für eine weiter ansteigende Gewitterneigung, wobei im Flachland länger die Sonne scheint und Werte bis zu 32 Grad erreicht werden. Der Donnerstag bringt bei anhaltender Sonne weniger Schauer, dafür lebt im Osten der Nordwind auf. Am Freitag sinkt der Luftdruck im Westen erneut, wodurch von Vorarlberg bis zum Salzkammergut die Gewittergefahr steigt, während es ganz im Osten wolkenlos und bis zu 34 Grad heiß wird.
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