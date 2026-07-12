Jugendliche attackierten Ehepaar: 53-Jähriger schwer verletzt

Das Trio aus Wien und Umgebung konnte gefasst werden.

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Heftige Szenen in Favoriten: Drei Jugendliche sollen am Freitagabend im Kurpark Oberlaa ein Ehepaar zunächst beschimpft und danach brutal attackiert haben. Der 53-jährige Mann wurde zu Boden geschlagen und dort mehrfach mit Tritten verletzt.

Seine 50-jährige Ehefrau wurde bei dem Angriff so heftig gestoßen, dass ihre Brille zerbrach.

Zeugin beraubt – Polizei schlägt rasch zu

Eine Passantin wollte mit ihrem Mobiltelefon die Polizei verständigen, doch die Verdächtigen sollen ihr das Handy aus der Hand geschlagen, gestohlen und anschließend die Flucht ergriffen haben.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten die drei Tatverdächtigen wenig später anhalten und vorläufig festnehmen. Das geklaute Handy wurde mithilfe einer Ortungs-App in einem Gebüsch gefunden und sichergestellt.

Mann schwer verletzt

Der 53-Jährige erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden zwei 15-Jährige sowie ein 17-Jähriger wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, Sachbeschädigung und des Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.