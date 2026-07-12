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Schwieriger Einsatz

Rettung am Berg: Deutscher stürzte Böschung hinab

Rettungskräfte und Polizei helfen nachts einer Person am Straßenrand im Wald.
© ZOOM.TIROL
Die Begleiterin merkte plötzlich, dass der 53-Jährige nicht mehr da war.
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Ein nächtlicher Unfall hat sich am Samstag im Tiroler Schwendau ereignet. Ein Deutscher (53) kam gegen 23 Uhr auf einem Geh- und Radweg plötzlich von der Strecke ab. Der Mann stürzte mehrere Meter eine steile Böschung hinunter und blieb im dichten Gebüsch liegen. Seine Begleiterin bemerkte den Sturz zunächst nicht, da sie bereits ein Stück vorausgegangen war.

Große Suchaktion nach Vermisstem

Als die Frau feststellte, dass ihr Begleiter verschwunden war, suchte sie ihn in der Dunkelheit vergeblich. Schließlich stoppte sie einen vorbeifahrenden Autofahrer, der umgehend die Rettungskräfte alarmierte. Die Bergrettung aus Mayrhofen machte sich auf die Suche und konnte den Verunglückten schließlich lokalisieren. Anschließend wurde der Mann auf dem Landweg aus dem unwegsamen Gelände geborgen.

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Die anspruchsvolle Bergung im steilen Gelände. © ZOOM.TIROL

Verletzt ins Krankenhaus gebracht

Nach der erfolgreichen und anspruchsvollen Bergung konnte der Deutsche mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Wie es zu dem nächtlichen Sturz kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

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