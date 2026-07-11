Rund 600 Schweine bei Stallbrand verendet

Beim Großbrand eines Schweinemastbetriebes in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) am Samstagvormittag ist der gesamte Viehbestand mit rund 600 Tieren in den Flammen umgekommen.

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Laut Angaben der Einsatzleitung gegenüber der APA herrschte durch das Feuer akute Einsturzgefahr, weswegen die Einsatzkräfte die Stallungen nicht betreten konnten. Durch den Einsatz von rund 200 Mitgliedern der 18 umliegenden Feuerwehren wurde ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert.

Laut Einsatzleiter Christian Kohlbauer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pettenbach, wurde auch ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz verletzt. Er wurde vor Ort vom Roten Kreuz versorgt und anschließend ins Spital gebracht. Noch am späten Nachmittag war man mit der Kontrolle von möglichen Glutnestern beschäftigt. Über die Ursache des Brandes konnte vorerst keine Auskunft seitens der Polizei gegenüber der APA gegeben werden.