Achtung vor Hitzegewittern! Wo es heute kracht

Das hochsommerliche Wetter in Österreich bringt nicht nur Sonnenschein. Für den Süden gibt es nun eine offizielle Gewitterwarnung der GeoSphere Austria mit potenziell gefährlichen Auswirkungen.

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Heute gilt von 15:00 bis 21:00 Uhr eine gelbe Gewitterwarnung für Kärnten und Teile der Steiermark. In der zunehmend feucht-labilen Luft können sich im Laufe des Nachmittags lokal kräftige Gewitter bilden. Bedingt durch die zunächst hohen Temperaturen von 26 bis 32 Grad drohen neben starkem Regen auch Sturmböen. Abseits davon scheint heute laut der "GeoSphere Austria" verbreitet die Sonne bei nur wenigen harmlosen Wolkenfeldern. Der Wind weht schwach bis mäßig, meist aus Nordwest bis Nord.

Mögliche Gefahren durch das Wetter

Die Experten warnen jedoch vor den möglichen Auswirkungen der Unwetter im Süden. So kann es zu kleinen Muren und lokal überfluteten Straßen kommen. Punktuell sind Überschwemmungen möglich, bei denen auch Keller unter Wasser stehen können. Zudem wird davor gewarnt, dass Blitzschläge zu Stromausfällen führen und Gebäude oder Bäume in Brand stecken könnten.

Gewitter-Warnung der "GeoSphere Austria" für Kärnten und Teile der Steiermark. © GeoSphere Austria

Auch laut der aktuellen "ORF"-Prognose tauchen im Osten und Süden ab und zu dichtere Wolken auf. Vereinzelt sind hier Regenschauer oder Gewitter möglich, am ehesten in Osttirol, in Kärnten und in der südlichen Steiermark.

Beruhigung in den späten Nachtstunden

Am Abend und zu Beginn der Nacht können ganz im Süden noch letzte Schauer- und Gewitterzellen aktiv sein. Allmählich beruhigt sich aber auch hier das Wetter. Der Nachthimmel zeigt sich dann meist nur gering bewölkt bis klar. Der Wind weht nur noch schwach und die Tiefsttemperaturen sinken auf 8 bis 20 Grad.

Sonnige Prognose für den Sonntag

Am Sonntag setzt sich das sonnige Wetter in Österreich fort. In der Osthälfte können im Tagesverlauf zwar ein paar Wolkenfelder durchziehen und besonders über den Bergen entstehen Quellwolken, die Schauer- und Gewitterneigung ist aber nur sehr gering. Lediglich ganz im Süden sind lokale Wärmegewitter nicht völlig auszuschließen. Der Wind weht mäßig, im Osten auch lebhaft aus Nordwest bis Nord. Nach Frühtemperaturen von 8 bis 20 Grad klettern die Tageshöchstwerte wieder auf sommerliche 25 bis 32 Grad.