Millionen-Fieber: Wer knackt den riesigen Jackpot?

Die Spannung bei Lotto 6 aus 45 steigt weiter. Nach einer Serie ohne Hauptgewinner winkt nun ein prall gefüllter Sechsfachjackpot.

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Am Sonntag geht es um rund 6,3 Millionen Euro, da die Gewinnserie im Sechserrang zum sechsten Mal in Folge nicht geknackt wurde. Bei der anstehenden Runde hoffen nun viele auf den ganz großen Wurf.

Fünfer und Extra-Gewinne abgeräumt

Den Fünfer mit Zusatzzahl sicherten sich drei Spielteilnehmer. Jeweils mehr als 45.000 Euro wandern nach Niederösterreich und Kärnten, wo per Normalschein getippt wurde, sowie an einen glücklichen win2day-Tipp. Da es sich um eine Bonus-Ziehung handelte, wurde zudem ein Extra-Bonus in Höhe von 30.000 Euro verlost. Dieser ging an die Quittungsnummer 71572 03417, die ebenfalls über die Plattform win2day gespielt wurde.

Doppelte Chance auf den Sechser

Bei LottoPlus gibt es seit Mittwoch zwei Ziehungen und somit auch zwei Möglichkeiten auf einen Hauptgewinn. Da zuletzt beide Runden ohne Sechser blieben, wurde die Gewinnsumme jeweils auf den nächstniedrigeren Rang, den Fünfer, aufgeteilt. Für die beiden anstehenden Bonus-Ziehungen am Sonntag wird nun ein Preisgeld von jeweils rund 140.000 Euro für den Sechser erwartet.

Solojoker knackt den großen Doppeljackpot

Beim Joker gab es hingegen einen großen Gewinner. Ein Spielteilnehmer auf win2day knackte den Doppeljackpot im Alleingang. Dieser Solojoker bringt dem Tipper eine stolze Summe von mehr als 652.000 Euro ein.

Alle Angaben ohne Gewähr.