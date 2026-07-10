Brutaler Überfall: 30-Jähriger mit Messer verletzt

Zwei Syrer konnten kurz nach der Tat festgenommen werden.

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Ein nächtlicher Überfall sorgt in Wien-Favoriten für Aufsehen: Ein 30-Jähriger wurde von zwei Angreifern attackiert, mit einem Messer verletzt und ausgeraubt. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter kurze Zeit später festnehmen.

Opfer ruft um Hilfe – Passanten alarmieren Polizei

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Freitag in der Mundygasse im 10. Wiener Gemeindebezirk. Zwei vorerst unbekannte Männer, beides Syrer, sollen das Opfer zunächst ausgeraubt und anschließend mit Faustschlägen sowie einem Messer angegriffen haben. Der 30-Jährige machte lautstark auf sich aufmerksam und schrie um Hilfe.

Dadurch wurden Passanten aufmerksam, die sofort den Notruf verständigten. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht sowie Schnittwunden am Bauch und wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Verdächtige kurz nach der Tat geschnappt

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten zwei Tatverdächtige in der Quellenstraße anhalten. Bei den beiden Männern im Alter von 22 und 29 Jahren wurde die mutmaßliche Tatwaffe – ein Küchenmesser – sichergestellt. Auch das gestohlene Mobiltelefon des Opfers fanden die Beamten bei den Durchsuchungen. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes laufen.